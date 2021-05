Barack Obama: Rząd ma nagrania UFO

​Były prezydent Stanów Zjednoczonych - Barack Obama - przyznał, że obserwacje UFO nie są wymysłem. To realny problem, którego był świadomy podczas swojej kadencji.

Reklama

Zdjęcie Barack Obama jest świadomy istnienia UFO /AFP Były pilot marynarki wojennej twierdzi, że przez lata widywał UFO

Przez wiele lat, zainteresowanie niezidentyfikowanymi obiektami latającymi (UFO) było uważane za co najmniej niepoważne. Teraz jest jednak inaczej - Pentagon i rządy innych krajów otwarcie mówią, że nie wszystkie zjawiska na niebie da się racjonalnie wytłumaczyć. Teraz wypowiedział się o tym Barack Obama, były prezydent USA.

Reklama

Obama potwierdził, że "materiały filmowe i nagrania niezidentyfikowanych obiektów latających istnieją". Departament Obrony i agencje wywiadowcze mają przestawić wkrótce długo oczekiwany oficjalny raport na temat obserwacji UFO. Zainteresowanie tym tematem - zarówno opinii publicznej, jak i dziennikarzy oraz naukowców - jest coraz większe.



- To, co jest prawdą - i jestem tu naprawdę poważny - to fakt, że istnieją materiały filmowe i zapisy obiektów w przestworzach, o których nie wiemy, czym one są, nie potrafimy wyjaśnić, jak się poruszały. Nie miały one łatwo wytłumaczalnego wzoru. Myślę, że ludzie nadal poważnie próbują zbadać i dowiedzieć się, co to jest. Ale nie mam nic do zgłoszenia dla was dzisiaj - powiedział Barack Obama podczas niedawnego wywiadu dla stacji CBS.



Zainteresowanie UFO będzie prawdopodobnie tylko rosło, ponieważ USA przygotowuje się do wydania swojego raportu na początku czerwca. W marcu John Ratcliffe, były dyrektor wywiadu Donalda Trumpa, powiedział, że ujawnienie raportu ujawni, że było "o wiele więcej" obserwacji UFO, niż podano do publicznej wiadomości.