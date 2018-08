Kto zbudował Stonehenge? Jest to jedna z największych zagadek Wysp Brytyjskich, nad którą rozmaici naukowcy zastanawiają się od wielu lat. Teraz, jak twierdzą, udało im się zbliżyć do prawdy.

Zdjęcie Stonehenge stworzyli starożytni Walijczycy /123RF/PICSEL

Dzięki znalezionym w okolicy szczątkom wysnuto teorię, że niezwykłą budowlę stworzyli starożytni Walijczycy. Najnowsze badania przeprowadzone przez zespół doktora Christopha Snoecka potwierdzają, że Stonehenge było miejscem pochówku 25 ludzi z okresu neolitu. Choć wiedza ta nie jest nowa, odkryto, że blisko połowa z nich żyła daleko od monumentu. 10 kości czaszek zostało bez wątpienia skremowane na zachodzie Wielkiej Brytanii, a 5 z nich najpewniej w południowej Walii - tym samym miejscu, z którego pochodzą dziwne skały, z których składa się krąg.

Kremacja pozwoliła na zachowanie się izotopów, na podstawie których udało się określić pochodzenie ludzi. Co ciekawe, naukowcy twierdzą, że walijskie ciała skremowano jeszcze przed wyruszeniem ku Stonhenge - dowodzą tego dwa rodzaje węgla, występujące w okolicy gęstych lasów, popularnych w Walii.

Tym samym udzielono właśnie odpowiedzi na jedno z pytań. Póki co, nie wiadomo jednak, jak udało się przenieść skały na odległość prawie 200 kilometrów. Oraz, co chyba ważniejsze, dlaczego Walijczycy mieliby transportować zarówno siebie jak i ciężkie surowce tak daleko od domu?

Z naszej perspektywy wydaje się to nie mieć sensu, choć może tamtejsi ludzie wiedzieli więcej niż my lub też otrzymali od kogoś polecenie, by udać się w podróż? Transport skał na taką odległość przez prymitywnych ludzi mógł wymagać pomocy od kogoś bardziej rozwiniętego, choć i ta kwestia pozostaje bez odpowiedzi.