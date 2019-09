Naukowcy odkryli, że ludzkie zwłoki mogą poruszać się nawet rok po śmierci.

Zdjęcie Martwe ciała mogą się poruszać nawet rok po śmierci. Jak to możliwe? /123RF/PICSEL

Okazuje się, że umarli nie zawsze spoczywają w pokoju. Zwłoki mogą poruszać się "znacznie" nawet rok po śmierci, a odkrycie to może mieć ogromne znacznie dla postępu kryminalistyki.



Naukowcy z australijskiego ośrodka badającego rozkład zwłok, potocznie zwanego "farmą ciał", dokonali zaskakującego odkrycia przy użyciu kamer poklatkowych do filmowania rozkładających się zwłok. Od 17 miesięcy kamera w Australian Facility for Taphonomic Experimental Research (AFTER) wykonuje zdjęcia zwłok co 30 minut w ciągu dnia. Przez cały czas martwe ciała się poruszały.



- Odkryliśmy, że ramiona poruszają się znacznie - zaczynaliśmy obserwacje, gdy były ułożone wzdłuż ciała, a kończyły się znacznie odchylone - powiedziała Alyson Wilson, główna autorka badań.



Niektóre ruchy pośmiertne były oczekiwane na bardzo wczesnych etapach rozkładu, ale fakt, że trwały one tak długo, był ogromnym zaskoczeniem.



- Uważamy, że ruchy te są powiązane z procesem rozkładu, gdy ciało mumifikuje, a więzadła wysychają. Ta wiedza może mieć znaczenie w rozwiązywaniu niewyjaśnionych i skomplikowanych śledztw kryminalistycznych - powiedziała Alyson Wilson.



Odkrycia mogą zmienić sposób, w jaki naukowcy analizują i interpretują miejsca zbrodni, szczególnie takie, w których zwłoki zostały odkryte dopiero po jakimś czasie.



Do tej pory naukowcy zakładali, że pozycja odkrytego ciała jest pozycją, w której było ono w momencie śmierci - chyba, że istnieją przesłanki, że zostało poruszone przez zwierzęta lub ludzi. Teraz to założenie może się zmienić.



Wyniki badań nie zostały jeszcze oficjalnie opublikowane, ale wydaje się być to jedynie kwestią czasu.