​Poszukiwania nowych leków doprowadziły naukowców do zaskakującego kandydata: pochodzącego z marihuany kannabidiolu.

Zdjęcie CBD okaże się skutecznym antybiotykiem? /123RF/PICSEL

Nowe badania wykazały, że kannabidiol (CBD) jest niezwykle skuteczny w zabijaniu bakterii, przynajmniej w warunkach laboratoryjnych. Substancja działa jak antybiotyk przeciwko wielu tzw. bakteriom Gram-dodatnim, do których zalicza się m.in. gronkowce, paciorkowce, prątki gruźlicy, laseczki wąglika czy laseczki tężca. Dowiedziono pozytywne działanie przeciwko szczepom opornym na inne antybiotyki.

- Potrzeba znacznie więcej badań, aby udowodnić, że CBD jest użyteczny w leczeniu zakażeń u ludzi. Byłoby sporym ryzykiem próbować leczyć poważną infekcję kannabidiolem zamiast jednym z wypróbowanych i przetestowanych antybiotyków - powiedział Mark Blaskovich z Uniwersytetu w Queensland, główny autor badań.



Badania zostały przeprowadzone we współpracy z Botanix Pharmaceuticals Ltd., firmą zajmującą się testowaniem zastosowania syntetycznego kannabidiolu w różnych schorzeniach. Firma farmaceutyczna pomogła sfinansować badania.



W ostatnich latach naukowcy badają możliwości terapeutyczne CBD. Do tej pory w USA jest dostępny tylko jeden lek zawierający kannabidiol - stosowany do leczenia rzadkich typów padaczki u dzieci.



Istnieją sugestie, że CBD może mieć działanie przeciwzapalne, ale nie wiadomo, czy także może być stosowany jako antybiotyk. W warunkach laboratoryjnych, CBD działał przeciwko biofilmom bakteryjnym, które tworzą się, gdy bakterie wydzielają białka. To właśnie one mogą wywoływać trudne do leczenia infekcje.



Eksperci studzą hurraoptymizm - wiele różnych związków wykazuje działanie antybakteryjne w warunkach laboratoryjnych, ale nie w eksperymentach in vivo. Bardzo rzadko przekłada się to na skuteczność u ludzi.