W ubiegłym roku świat obiegły informacje o przyjściu na świat pierwszych dzieci, których genomy zostały zmodyfikowane. Najnowsze doniesienia sugerują, że dzieci te mogą mieć inne, nieoczekiwane zdolności.

Zdjęcie Edycja genów jest już możliwa - kiedy stanie się powszechna? /123RF/PICSEL

Eksperyment przeprowadzony przez He Jiankui wstrząsnął światem. Naukowiec użył narzędzia do edycji genów - CRISPR/Cas9 - aby zmodyfikować DNA bliźniąt i nadać im odpornością na wirusa HIV, który może przekształcić się w AIDS. Cała operacja miała miejsce zanim jeszcze bliźniaczki - Lulu i Nana - się urodziły. Okazuje się jednak, że wyłączenie genu CCR5 mogło mieć znacznie poważniejsze konsekwencje.



Nowe badania sugerują, że usunięcie genu CCR5 mogło spowodować swoiste wzmocnienie pamięci dzieci, zwiększając tym samym ich potencjał edukacyjny. Podobne prace wskazały, że można wten sposób sterować regeneracją mózgu u pacjentów po udarze.



- Odpowiedź jest twierdząca - zmiany DNA prawdopodobnie wpłynęły na mózgi dzieci. Najprostszą interpretacją jest to, że mutacje prawdopodobnie będą miały wpływ na funkcje poznawcze bliźniaczek - powiedział Alcino J. Silva, neurobiolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA).



Niestety, efektów końcowych nie można dokładnie przewidzieć. Nie ma także dowodów na to, że zdolności poznawcze dzieci zostały wzmocnione poprzez manipulacje genetyczne. Badania przeprowadzone na myszach sugerują, że wyłączenie genu CCR5 faktycznie tak działa.



Jeżeli doniesienia naukowców z Kalifornii się potwierdzą, oznaczać to będzie, że jesteśmy coraz bliżej dnia, w którym poprawa ludzkiej inteligencji za pomocą technik edycji genów jest możliwa.