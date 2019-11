Zmiany na dłoniach ujawniły raka płuc

Rzadka choroba skóry może być jednym z objawów raka. Przekonała się o tym pewna kobieta z Sao Paulo.

Zdjęcie Acanthosis palmaris często wiąże się z rakiem płuc /materiały prasowe

Pewna 73-letnia Brazylijka udała się do dermatologa z powodu bolesnych zmian na dłoniach. Kaszlała od roku, a w ciągu ostatnich 4 miesięcy schudła 5 kg. Objawy pasowały do obrazu nałogowego palacza, który od 30 lat wypala co najmniej paczkę papierosów dziennie. Jednak to dopiero dziwne ślady na rękach oraz ból i swędzenie doprowadziły kobietę do lekarza.



"Badanie fizykalne ujawniło ostrą demarkację fałd dłoni, a także aksamitny wygląd powierzchni dłoniowych i pofałdowania skóry" - czytamy w raporcie.



Stan ten nazywa się Acanthosis palmaris. Charakteryzuje się wybitną hyperkeratozą (nadmiernym rogowaceniem) skóry dłoni i jej pobruzdowaniem. Powstałe w wyniku tego zjawiska powierzchnie są swędzące lub bolesne. Chociaż dokładna przyczyna tych zmian skórnych nie jest znana, schorzenie to często łączy się z rakiem płuc lub żołądka.



W przypadku 73-latki dodatkowe badania wykazały nieprawidłowości w płucach. Kolejna biopsja potwierdziła gruczolakoraka. Kobieta została skierowana na chemio- i radioterapię.



Nie istnieje żadne lekarstwo na Acanthosis palmaris.