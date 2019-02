Zmiany klimatyczne niebezpieczne dla noworodków

​Najnowsze badania sugerują, że zmiany klimatyczne mogą być niebezpieczne dla dziecięcych serc.

Zdjęcie Zmiany klimatyczne wpływają także na zdrowie noworodków /123RF/PICSEL

Badania opublikowane w "Journal of American Heart Association" sugerują, że począwszy od 2025 r. ekstremalne ciepło wywołane zmianami klimatycznymi może zwiększyć liczbę dzieci urodzonych z wadami serca w Stanach Zjednoczonych. Niestety, podobnie może być w innych rejonach świata.

Reklama

Wrodzone wady serca, z którymi rodzą się niemowlęta, dotykają rocznie około 40 000 dzieci w USA. Nie jest jasne, dlaczego nadmierna ekspozycja na wysokie temperatury kobiet w ciąży może prowadzić do rozwoju wad serca. Badania przeprowadzone na zwierzętach sugerują, że ciepło może wywoływać śmierć niektórych komórek u płodów i oddziaływać z białkami wrażliwymi na ciepło, które są niezwykle ważne na wczesnych etapach rozwoju.



Wcześniejsze badania przeprowadzone w latach 1997-2007 na kobietach w ciąży potwierdzają, że długotrwała ekspozycja na wysokie temperatury zwiększa ryzyko wystąpienia wad serca u dziecka. Teraz powiązano to z prognozami dotyczącymi zmian klimatu.



Dzięki pomocy NASA i Goddard Institute for Space Studies, przeprowadzono szereg symulacji związanych z maksymalnymi dziennymi temperaturami dla różnych regionów geograficznych w USA. Okazuje się, że w latach 2025-2035 zdarzenia związane ze zmianami klimatycznymi mogą wywołać dodatkowe 7000 przypadków wrodzonych wad serca.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

To dopiero wstępne badania i na potwierdzenie tych rewelacji przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nie przeprowadzono podobnych symulacji dotyczących innych regionów świata.