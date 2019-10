Zjadła łyżeczkę wasabi i nabawiła się choroby serca

​Pewna kobieta pomyliła porcję wasabi z awokado. Doprowadziło to do rozwinięcia się u niej rzadkiej choroby serca.

Zdjęcie Co za dużo wasabi, to niezdrowo /123RF/PICSEL

60-letnia kobieta uczestniczyła w weselu w Izraelu, kiedy zjadła "dużą ilość wasabi", które przypadkowo wzięła za awokado. Kilka minut później poczuła nagły ucisk w piersi promieniujący do ramion.

Reklama

Mimo bólu, kobieta pozostała na weselu, a wszelkie objawy ustąpiły samoistnie. Ale następnego dnia, 60-latka poczuła ogólne osłabienie i dyskomfort, co skłoniło ją do wizyty u lekarza.



Przeprowadzone badania wykazały, że u kobiety wystąpił tzw. zespół takotsubo, zwany także zespołem złamanego serca. Jest to rzadki zespół objawów ostrej niewydolności serca, który nie ma podłoża miażdżycowego. Obraz kliniczny zespołu przypomina ostry zespół wieńcowy, choć etiologia jest słabo poznana. Większość pacjentów cierpiących na zespół takotsubo wraca do pełnej sprawności w ciągu miesiąca.



Choroba często jest wywoływana przez mocny stres emocjonalny, taki jak śmierć ukochanej osoby lub utrata pracy. Może także być wywołany stresem fizycznym, takim jak atak astmy lub poważna operacja. U kobiety chorobę wywołało zjedzenie łyżeczki wasabi.



Nie jest to pierwszy raport na temat zespołu złamanego serca wywołanego przez jedzenie, ale większość innych przypadków pojawia się po ciężkiej reakcji alergicznej. To pierwszy przypadek zespołu takotsubo wywołanego spożyciem wasabi.



Kobieta była leczona lekami nasercowymi. Po miesiącu jej serce wróciło do pełnej sprawności.