Zjadł niedogotowane mięso i zaraził się tasiemcem

46-letni mężczyzna mieszkający we wschodniej prowincji Zhejiang trafił do szpitala po wystąpieniu objawów neurologicznych - bólów i zawrotów głowy oraz epizodycznego drgania kończyn. Chińczyk powiedział lekarzom, że około miesiąc wcześniej zjadł wieprzowinę i baraninę ugotowaną w garnku.



Lekarze z First Affiliated Hospital of Zhejiang University Medical College zlecili wykonanie badania MRI, które wykazało liczne zmiany w mózgu. U mężczyzny zdiagnozowano neurocysticerkozę, pasożytniczą chorobę, która pojawia się, gdy spożywa się mikroskopijne jaja tasiemca uzbrojonego (Taenia solium). Gdy jaja się wykluja, larwy przemieszczają się po całym ciele - w tym do mięśni, mózgu i oczu, gdzie tworzą torbiele.



Chory mężczyzna prawdopodobnie kupił mięso skażone tasiemcem i nie ugotował go we właściwy sposób. Wydaje się to prawdopodobne, gdyż Chińczyk wyjawił, że nie gotował mięsa, a "tylko trochę je dusił".



Tasiemiec uzbrojony jest powszechny w krajach rozwijających się, w tym krajach Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. Neurocysticerkoza jest jedną z najczęstszych przyczyn zawrotów głowy na świecie. Choroba jest niebezpieczna, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci.