Żel, który przyspiesza regenerację zębów

​Naukowcy odkryli innowacyjny sposób do odbudowy szkliwa zębów. Technika ta może zostać w przyszłości wykorzystana przez stomatologów do regeneracji ubytków.

Zdjęcie Jest szansa na regenerację szkliwa zębów /123RF/PICSEL

Szkliwo to zewnętrzna warstwa zębów, która chroni je przed próchnicą. Jest to najtwardsza znana nam tkanka biologiczna, ale nadużywanie cukru i zła higiena jamy ustnej mogą powodować gromadzenie się płytki nazębnej, a bakterie im towarzyszące uwalniać kwas niszczący szkliwo. Tkanka ta nie regeneruje się, przez co dentyści muszą je wypełniać syntetycznymi plombami.

Jednym z problemów związanych z obecnymi wypełnieniami jest to, że czasami mogą się poluzować i przez to wypadają. Naukowcy z Uniwersytetu Zhejiang i Uniwersytetu Xiamen mają pomysł, jak temu zaradzić. Stworzyli żel zawierający małe skupiska wapnia i fosforanów, kluczowych składników do regeneracji szkliwa zębów.



Do przygotowania żelu, naukowcy najpierw nałożyli ją na krystaliczny hydroksyapatyt, substancję podobną do szkliwa w naszych zębach. Okazało się, że fosforan wapnia gromadzi się w żelu w stopionym materiale, co jest możliwe dzięki niewielkim wysepkom. Naukowcy wcześniej próbowali użyć większych klastrów, ale nie odnieśli pożądanego sukcesu.



Następnie przetestowali żel na ludzkich zębach potraktowanych kwasem. Eksperyment trwał 48 godzin. Co ciekawe, po tym czasie żel utworzył na zębach cienką warstwę ochronną, która była równie wytrzymała i odporna co szkliwo. Pod mikroskopem zauważono, że substancja ma podobną strukturę krystaliczną.



Teraz naukowcy planują przeprowadzenie testów na myszach, a dopiero później na ludziach. Chociaż wciąż jesteśmy daleko od tego celu, naukowcy mają nadzieję, że innowacyjny żel zrewolucjonizuje stomatologię na całym świecie.