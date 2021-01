"Zapomniany" organ odgrywa kluczową rolę w rozwoju ciąży

​Najnowsze badania wskazują, że grasica odgrywa ważną rolę w utrzymaniu ciąży.

Grasica

Grasica to mały gruczoł odpornościowy, zlokalizowany za mostkiem, który wchodzi w skład układu limfatycznego. Grasica powiększa się do 2. roku życia, pozostaje duża do okresu dojrzewania (waży ok. 25 g), po czym zmniejsza się (po 60. roku życia waży nawet mniej niż 0,5 g). Jest centralnym (pierwotnym) narządem limfatycznym, kontrolującym rozwój obwodowych (wtórnych) tkanek limfatycznych (węzły chłonne, śledziona) w życiu zarodkowym i okresie dojrzewania, ich kompetencji immunologicznej w okresie poporodowym.

Naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (UBC) opisali znaczenie grasicy w regulacji odporności i kontroli metabolicznej, co z kolei pomaga zapobiegać poronieniom i wystąpieniu cukrzycy u kobiet w ciąży.



Od dawna zadawano pytanie o to, w jaki sposób układ odpornościowy przystosowuje się w czasie ciąży do wspomagania matki i płodu, dlatego naukowcy z UBC postanowili zająć się tym zagadnieniem, oceniając, jaką rolę w tym procesie może odgrywać grasica. Badania przeprowadzono na myszach.



Naukowcy odkryli, że wydzielane w czasie ciąży żeńskie hormony płciowe mają istotny wpływ na grasicę, instruując organ do produkcji wyspecjalizowanych komórek zwanych limfocytami T regulatorowymi (Treg). Komórki te pomagają w regulacji niektórych zmian fizjologicznych, które zachodzą w czasie ciąży i są niezbędne dla zdrowej ciąży.

Odkryto tak, że wyspecjalizowane receptory obecne w komórkach grasicy (RANK) odgrywają ważną rolę w regulacji produkcji Treg.



- Wiedzieliśmy, że receptory RANK występują w grasicy, ale ich rola w ciąży była nieznana - powiedział profesor Josef Penninger, główny autor badań z UBC.

Za pomocą modyfikacji genetycznych, naukowcy zmniejszyli liczbę receptorów RANK w grasicy badanych zwierząt.



- Brak receptorów RANK uniemożliwił produkcję Tregs w grasicy w czasie ciąży. Spowodowało to zmniejszenie ilości Treg w łożysku, co doprowadziło do zwiększenia liczby poronień - dodała dr Magdalena Paolino, jedna z autorek badania.



Limfocyty T regulatorowe również wydają się być ważne dla regulacji metabolizmu podczas ciąży. Autorzy badania opisali, w jaki sposób komórki te migrowały do tkanki tłuszczowej ciężarnych myszy, aby pomóc w zapobieganiu stanom zapalnym oraz w regulacji poziomu glukozy i insuliny. Zwierzęta pozbawione receptorów RANK miały podwyższone stężenie glukozy i insuliny we krwi, w tym inne wskaźniki cukrzycy ciążowej. Badacze zauważyli również, że młode urodzone przez te zwierzęta miały średnio większą masę ciała niż szczenięta urodzone w normalnej ciąży.



- Odkrycie tego nowego mechanizmu leżącego u podstaw cukrzycy ciążowej potencjalnie oferuje nowe cele terapeutyczne dla matki i płodu w przyszłości - wyjaśniła dr Alexandra Kautzky-Willer, która także brała udział w badaniach.



Nowe badania potwierdzają, że grasica jest ważniejszym organem, niż mogło nam się do tej pory wydawać, zwłaszcza u kobiet w ciąży.