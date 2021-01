Zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko ślepoty?

​Naukowcy znaleźli związek między zanieczyszczeniem powietrza a zwiększonym ryzykiem rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). To postępujące schorzenie prowadzi do poważnych zaburzeń widzenia, które są nieodwracalne. Może także prowadzić do ślepoty.

Zdjęcie Smog może pogarszać nasz wzrok /123RF/PICSEL

Istnieją znane czynniki ryzyka, które przyczyniają się do rozwoju AMD, takie jak podeszły wiek, wysokie ciśnienie krwi i nadwaga, a także predyspozycje genetyczne. Dokładna przyczyna AMD nie została jeszcze w pełni wyjaśniona. Wiele pracy włożono w zrozumienie genetycznych przyczyn choroby oraz tego, czy terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych mogą odwrócić proces degeneracji plamki żółtej, ale same mechanizmy schorzenia pozostają nieznane.

Reklama

Zanieczyszczenie powietrza, które już teraz stanowi poważny problem zdrowotny w dużych miastach na całym świecie, zostało powiązane z 8-proc. wzrostem ryzyka rozwoju AMD.

- Zidentyfikowaliśmy kolejne zagrożenie dla zdrowia związane z zanieczyszczeniem powietrza, co wzmacnia dowody na to, że poprawa jakości powietrza, którym oddychamy powinna być priorytetem w kwestii zdrowia publicznego. Nasze ustalenia sugerują, że mieszkanie na obszarze z zanieczyszczonym powietrzem, szczególnie z pyłem zawieszonym lub cząstkami związanymi ze spalaniem, które pochodzą z ruchu drogowego, może przyczyniać się do rozwoju chorób oczu - powiedział prof. Paul Foster z University College London.



Autorzy badania przekrojowego przyjrzeli się danym 115 954 uczestników z UK Biobank (UKBB), którzy byli w wieku od 40 do 69 lat i nie mieli wad wzroku na początku badania w 2006 r.



Wykorzystując obrazowanie siatkówki (nieinwazyjna optyczna koherentna tomografia), badacze ocenili wszelkie zmiany strukturalne (ilość receptorów światła i grubość) siatkówki - części oka zaangażowanej w progresję AMD - u 52 602 osób z pierwotnej grupy, która dysponowała kompletnym zestawem danych dostępne w 2009 i 2012 r.



Ponadto, wykorzystując dane zebrane z jednostki Small Area Health Statistics Unit, będącej częścią projektu BioSHaRE-EU Environmental Determinants of Health, badacze obliczyli średnie roczne zanieczyszczenie powietrza w miejscu zamieszkania uczestników. Przyjrzano się dwóm kluczowym zanieczyszczeniom: dwutlenkowi azotu (NO2) i tlenkom azotu (NOx), określanym jako drobny pył zawieszony (PM2,5).



Zdjęcie Poziom dwutlenek azotu - mapa przygotowana przez Europejską Agencję Kosmiczną. Fot. ESA / materiały prasowe

Z całkowitej liczby uczestników badania, u 1286 zdiagnozowano AMD. Spośród 52 602 uczestników, którzy przeszli ocenę wzroku w okresie badania, u 75 proc., u których postawiono kliniczną diagnozę AMD, pod koniec badania stwierdzono również zmiany strukturalne w oku związane z AMD, które zostały wykryte w badaniach obrazowych siatkówki. Spośród uczestników, którzy nie mieli klinicznej diagnozy AMD, 12 proc. miało zmiany strukturalne związane z tym schorzeniem.



Wykluczając dodatkowe czynniki ryzyka, takie jak styl życia i choroby współistniejące, naukowcy odkryli, że osoby, które żyły w miejscu mocno zanieczyszczonym pyłem PM2,5 byli o 8 proc. bardziej narażeni na wystąpienie AMD.



Naukowcy zauważają, że było to badanie obserwacyjne, które nie szuka przyczyny, więc należy wykonać więcej pracy, aby zrozumieć potencjalny związek między zanieczyszczeniem powietrza a AMD.