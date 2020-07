Zanieczyszczenie powietrza większym zagrożeniem niż COVID-19

Zanieczyszczenie powietrza skraca oczekiwaną długość życia każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na Ziemi o prawie dwa lata. Z najnowszego raportu wynika, że zła jakość powietrza jest "największym zagrożeniem dla ludzkości". Eksperci twierdzą, że poważniejszym od pandemii COVID-19.

Zdjęcie Zanieczyszczenie powietrza to poważne zagrożenie - nie można go bagatelizować /123RF/PICSEL

Świat walczy z czasem, by opracować skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19, a jakość życia miliardów ludzi na całym świecie jest coraz gorsza z powodu zanieczyszczeń powietrza. Air Quality Life Index (AQLI) to indeks odzwierciedlający jakość życia w odniesieniu do powietrza, którym oddychamy.



Okazuje się, że pomimo znacznego zmniejszenia pyłów zawieszonych w Chinach - niegdyś jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów świata - ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza jest na mniej więcej tym samym poziomie od dwóch dekad. W Indiach czy Bangladeszu zanieczyszczenie powietrza jest tak poważnym problemem, że skraca średnią długość życia o prawie 10 lat.



Autorzy badań stwierdzili, że jakość powietrza, którym oddycha wielu ludzi, stanowi większe zagrożenie dla zdrowia niż COVID-19.



- Chociaż zagrożenie COVID-19 jest poważne i zasługuje na każde zainteresowanie, jakie otrzymuje, przyjęcie powagi zanieczyszczenia powietrza z podobną siłą pozwoliłoby miliardom ludzi na dłuższe i zdrowsze życie - powiedział Michael Greenstone, twórca AQLI.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Prawie 1/4 światowej populacji żyje w czterech krajach Azji Południowej, które należą do najbardziej zanieczyszczonych - Bangladeszu, Indiach, Nepalu i Pakistanie. Stwierdzono, że zanieczyszczenie pyłem jest również "poważnym problemem" w południowo-wschodniej Azji, gdzie pożary lasów i upraw łączyły się z ruchem ulicznym i oparami elektrowni, tworząc toksyczne powietrze.



Około 89 proc. z 650 milionów ludzi w regionie żyje na obszarach, na których zanieczyszczenie powietrza przekracza zalecane wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Podczas gdy w takich miejscach jak Stany Zjednoczone, Europa i Japonia udało się poprawić jakość powietrza, zanieczyszczenia nadal zabierają prawie 2 lata z oczekiwanej długości życia.