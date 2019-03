Zanieczyszczenia powietrza wywołują psychozę?

Szokujące wyniki badań sugerują, że zanieczyszczenie powietrza może przyczyniać się do rozwoju chorób psychicznych wśród młodych ludzi.

Zdjęcie Czy smog może wywołać psychozę? /123RF/PICSEL

Zespół brytyjskich naukowców odkrył, że doświadczenia psychotyczne są znacznie częstsze u nastolatków żyjących w środowisku z dużą zawartością dwutlenku azotu, tlenków azotu i małych cząstek stałych - i to nawet po uwzględnieniu genetycznych i społeczno-ekonomicznych czynników ryzyka psychozy.



- Dzieci i młodzież są najbardziej narażeni na wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ze względu na nie w pełni wykształcony mózg oraz układ oddechowy. Biorąc pod uwagę, że 70 proc. ludności świata będzie mieszkać w miastach do 2050 r. odkrycie mechanizmów łączących środowisko z psychozą powinno zostać potraktowane poważnie - powiedział Frank Kelly, główny autor badań.



Aby ustalić, czy zanieczyszczenie powietrza może przyczyniać się do pojawiania się doświadczeń psychotycznych, takich jak słyszenie głosów lub silna paranoja, naukowcy przeanalizowali dane z platformy E-Risk, krajowej bazy czynników środowiskowych i genetycznych przyczyniających się do problemów ze zdrowiem psychicznym u młodzieży urodzonej w Anglii i Walii. Uczeni zadawali 18-letnim uczestnikom pytania w stylu: "czy słyszysz głosy, których inni nie słyszą" i "czy kiedyś miałeś wrażenie, że jesteś obserwowany lub szpiegowany". Wyniki połączono z miejscem zamieszkania osób badanych i średnim zanieczyszczeniem powietrza tam panującym.



Prawie 1/3 z ponad 2000 respondentów zgłosiła co najmniej jeden epizod psychotyczny w ciągu ostatnich 6 lat. Najczęściej dotyczyło to osób, które żyły w miejscach narażonych na wyższe poziomy zanieczyszczenia powietrza.



- Odkryliśmy, że doświadczenia psychotyczne występują częściej na obszarach miejskich. Chociaż badanie nie wykazało, że zanieczyszczenia powietrza powodowały u nastolatków doznania psychotyczne, nasze odkrycia sugerują, że może być to jeden z czynników sprzyjających tym doświadczeniom - powiedziała Joanne Newbury, jedna z autorek badań.



Przytoczone badania to tylko jeden z powodów, dla którego powinniśmy walczyć z zanieczyszczeniami powietrza.