Zamiast zabijać komórki nowotworowe, lepiej je "uśpić"

Naukowcy stworzyli nową klasę leków, które "usypiają" komórki nowotworowe, bez naruszania zdrowych tkanek.

Zdjęcie Nowy sposób walki z rakiem bez zabijania komórek? /123RF/PICSEL

KAT6A i KAT6B to białka kontrolujące rozwój embrionalny, które także biorą udział w powstawaniu nowotworów. Okazuje się, że KAT6A jest 12. najczęściej amplifikowanym (wielokrotnie kopiowanym) genem w komórkach nowotworowych. Dr Tim Thomas i dr Anne Voss z Instytutu Waltera i Elizy Hall w Melbourne od lat badają genetyczne podstawy nowotworzenia i mają pomysł jak wykorzystać białka KAT6 w tej nierównej walce.



- Wcześniej odkryliśmy, że niszczenie kopii genu KAT6A czterokrotnie zwiększa długość życia w zwierzęcych modelach nowotworów krwi zwanych chłoniakami - powiedział dr Thomas.



Blokowanie lub usuwanie białek KAT6 jest skuteczniejsze niż istniejące metody leczenia raka, gdyż chemioterapia i radioterapia uszkadzają DNA komórek. Wyłączenie KAT6 nie zabija żadnych komórek, a zamiast tego wprowadza komórki nowotworowe w stan uśpienia.



- Technicznym terminem jest starzenie się komórek. Nie są one martwe, ale nie mogą się dzielić i mnożyć. Bez tej zdolności komórki rakowe są niegroźne - powiedziała dr Voss.



Naukowcy przeanalizowali dużą bibliotekę związków chemicznych w poszukiwaniu takiej, która hamuje działanie KAT6A. Wczesna wersja leku oznaczona jako WM-8014, wiąże się z białkami osocza. Naukowcy wykazali zdolność WM-8014 do kontrolowania nowotworów u danio pręgowanego, a następnie opracowali zmodyfikowaną wersję, która może działać u ssaków. Trwają badania nad jej skutecznością.