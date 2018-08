Wycięto mu 1/6 mózgu, teraz żyje normalnie

Cztery lata temu lekarze podjęli decyzję o usunięcie fragmentu mózgu 6-letniego chłopca w nadziei na możliwość kontrolowania jego gwałtownych napadów. Operacja pacjenta nazywanego "UD" ujawniła niezwykłe właściwości regeneracyjne ludzkiego mózgu.

Zdjęcie Ludzki mózg wykazuje niezwykłe zdolności regeneracyjne /123RF/PICSEL

Po serii coraz niebezpieczniejszych napadów padaczkowych, lekarze postanowili przeprowadzić lobektomię. Jest to zabieg polegający na wycięciu płata narządu - w tym przypadku płata potylicznego i części płata skroniowego, co stanowi jedną trzecią prawej półkuli mózgu.



Badania opublikowane w "Cell Reports" stanowią dokumentację powrotu chłopca do zdrowia i jego nowe życie z 5/6 częściami mózgu. Trzy lata po operacji, nadal jest on częściowo niewidomy, gdyż wycięto także część mózgu odpowiedzialną za przetwarzanie wizji. Okazało się, że mózg uległ przeprogramowaniu i mimo zauważalnych braków, chłopiec potrafi rozpoznawać twarze i przedmioty. Teoretycznie powinno być to niemożliwe.



Niezwykłe możliwości mózgu



- Te odkrycia dostarczają szczegółowej charakterystyki plastyczności układu wzrokowego podczas rozwoju mózgu dziecka. Rzucają również światło na funkcjonowanie kory prążkowanej, co może pomóc neurologom i neurochirurgom zrozumieć zmiany zachodzące w mózgu - powiedziała Marlene Behrmann, główna autorka badań.



Naukowcy wykorzystali magnetyczny rezonans jądrowy do śledzenia zmian zachodzących w mózgu. Ku ich zdziwieniu, lewa półkula UD wydała się przenosić obciążenia obu półkul. Co więcej, iloraz inteligencji chłopca pozostał na poziomie powyżej średniej, a jego umiejętności językowe i wzrokowo-percepcyjne są prawidłowe jak dla dziecka w tym wieku.



Chłopiec nie jest jednak w stanie przetwarzać informacji wizualnych pochodzących z lewej strony ciała. Jest to jedyny zauważalny deficyt. Uzmysławia nam także, jak niezwykłe możliwości posiada ludzki mózg,.