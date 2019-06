Wstrzyknięcie martwych komórek pomaga walczyć z nowotworami

Martwe komórki mogą stanowić nowy sposób walki z nowotworami. To może oznaczać przełom w onkologii.

Zdjęcie Naukowcy mają coraz to nowsze sposoby walki z nowotworami /123RF/PICSEL

Najnowsze badania wykazały, że wstrzyknięcie umierających komórek do guzów myszy doprowadziło do aktywacji komórek odpornościowych atakujących nowotwory. Naukowcy przyznają, że metoda ta przypomina trochę uwalnianie krwi do wody, w celu zwabienia rekinów.



Odkrycia te mogą doprowadzić do opracowania nowych sposobów oszukiwania układu odpornościowego, aby pomóc w walce z nowotworami. Wyniki eksperymentów są jednak na wczesnym etapie i potrzeba znacznie więcej badań, aby stwierdzić, czy taka metoda może być stosowana u ludzi.



Pacjenci cierpiący z powodu nowotworów często są leczeni radioterapią lub chemioterapią, ale mogą występować u nich niepożądane skutki uboczne. Najbardziej ryzykowna jest możliwość zabicia zdrowych komórek wraz z rakowymi. Z tego powodu naukowcy od dawna poszukują sposobów na pobudzenie układu odpornościowego do walki z nowotworami.



W naszych organizmów występuje kilka różnych mechanizmów śmierci komórkowej, w zależności od panujących warunków. Tym razem uczeni skupili się na nekroptozie, która sprawia, że komórki stają się "dziurawe" i uwalniają substancje zapalne wabiące komórki układu immunologicznego.



- Szlak nekroptotyczny prawdopodobnie pomaga koordynować reakcje immunologiczne na komórki zarażone wirusem - powiedział Andrew Oberst, immunolog z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle.



Zespół Obersta przygotowań genetycznie zmodyfikowane komórki mysie po nekroptozie. Następnie wstrzyknięto je bezpośrednio do guzów myszy. Wykazano, że pobudziło to układ odpornościowy do zwalczania tkanki nowotworowej. Co ciekawe, reakcja rozprzestrzeniła się na cały organizm.



Ponieważ zastrzyki zawierające zmodyfikowane komórki mogą okazać się nieskuteczne u ludzi, naukowcy opracowali również strategię aktywacji nekroptozy wykorzystującą odpowiedni gen wirusa wprowadzony do komórek nowotworowych.



W przyszłości uczeni chcą podjąc eksperymenty na myszach z różnymi typami nowotworów, bardziej przypominającymi te występujące u ludzi.