Możliwość przywracania do życia ludzi umarłych od zawsze fascynowała naukowców. Choć same próby ożywienia człowieka mogą nieść ze sobą bardzo poważne implikacje, amerykańska firma biotechnologiczna Bioquark ma zamiar przeprowadzić taki eksperyment, aby sprawdzić, czy jest to w ogóle możliwe.

Zdjęcie Czy terapia firmy Bioquark pozwoli ożywić martwy mózg? /123RF/PICSEL Niewyjaśnione Czy dążenie do światła w czasie śmierci klinicznej to halucynacje?

Pomysł na realizację tego szalonego badania został przedstawiony w 2016 roku. Dyrektor generalny Bioquark, Ira Pastor wraz ze swoim współpracownikiem Himanshem Bansalem planował przeprowadzić swój eksperyment w Indiach. W tym celu próbowano pozyskać ciała 20 osób, u których potwierdzono klinicznie śmierć w wyniku poważnego uszkodzenia mózgu. Jednak zamiary firmy Bioquark wywołały spore kontrowersje. Rodziny osób zmarłych nie wydały zgody, zaś indyjska Komisja ds. Kontroli Leków zablokowała projekt, który szybko usunięto z krajowego rejestru badań klinicznych.

Reklama

Zgodnie z zapowiedziami, firma więc postanowiła spróbować swoich sił w innym państwie. Eksperyment zostanie przeprowadzony w Ameryce Południowej, lecz na dzień dzisiejszy nie wiemy, w jakim kraju. Terapia ożywiająca mózg będzie składała się z kilku etapów i zostanie od razu wypróbowana na martwym człowieku. Bioquark nie ma zamiaru eksperymentować na zwierzętach, dlatego nie wiadomo jakich wyników powinniśmy się spodziewać.

W pierwszej kolejności naukowcy będą pobierać komórki macierzyste z krwi martwego pacjenta i aplikować je z powrotem do mózgu. Kolejny etap zakłada wstrzykiwanie peptydów do rdzenia kręgowego. Na koniec, przez okres 15 dni eksperymentatorzy będą stosować techniki stymulujące i cały czas będą monitorować aktywność mózgu z pomocą rezonansu magnetycznego.

Będzie to pierwszy eksperyment, który pozwoli ustalić, czy opisana wyżej terapia potrafi ożywić martwy mózg. Poważne problemy mogą pojawić się wtedy, gdy się okaże, że zastosowane metody będą w pewnym stopniu skuteczne. Nie wiemy przecież, czy ożywiony w ten sposób człowiek będzie sprawny umysłowo i będzie mógł w miarę normalnie funkcjonować, czy też do końca swego "życia" pozostanie w stanie wegetatywnym.