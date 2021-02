Wkrótce kości mogą być drukowane we wnętrzu naszych ciał

​Już wkrótce możliwe ma być wytwarzanie kości w technologii druku 3D bezpośrednio w ludzkim ciele. Innowacja ta mogłaby zrewolucjonizować medycynę.

Zdjęcie Czy już wkrótce czeka nas przełom w medycynie? /materiały prasowe

W 2016 r. naukowcy z Uniwersytetu Northwestern wytworzyli w technologii druku 3D materiał stanowiący rusztowanie dla kości. Stanowił on połączenie hydroksyapatytu (minerału budującego kości) z polikaprolaktonem (biokompatybilnym polimerem). Efektem końcowym był substytut kości, którego organizm nie odrzucił. Od tego momentu dokonano niewielkiego postępu w tej dziedzinie.

Reklama

Teraz zespół uczonych z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii (UNSW) w Sydney opracowali ceramiczny tusz, który może być drukowany 3D razem z żywymi komórkami. Może to pozwolić na drukowanie 3D kości bezpośrednio do ludzkiego ciała.



- W przeciwieństwie do poprzednich materiałów, nasza technika oferuje sposób na drukowanie konstrukcji in situ, które naśladują strukturę i chemię kości - powiedział dr Iman Roohani, bioinżynier z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, jeden z autorów odkrycia.



Obecnie najczęściej stosowaną metodą naprawy kości jest autologiczny (pochodzący z własnego organizmu) przeszczep kości. Jednak przeszczepy te mają wysoki wskaźnik infekcji i nie sprawdzają się, jeśli potrzeba zbyt wiele materiału kostnego.



Dlatego naukowcy z UNSW wymyślili tusz, który może być drukowany 3D w środowisku wodnym, które naśladuje ludzkie ciało. Tusz w temperaturze pokojowej przybiera postać pasty, ale po umieszczeniu go w żelatynie twardnieje w nanokrystaliczną matrycę, podobną do struktury prawdziwej tkanki kostnej.



Naukowcy próbują teraz drukować duże struktury i testować je na zwierzętach, aby sprawdzić czy technika ta jest skuteczna. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie "Advanced Functional Materials".