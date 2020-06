Wirusy produkują w naszym ciele białka UFO

Wirusy infekują komórki gospodarza i przekształcają je w fabryki do produkcji swoich kolejnych kopii. Naukowcy wykazali, że duża grupa wirusów, w tym wirus grypy, kradną sygnały genetyczne od organizmu gospodarza, aby ulepszyć własny genom.

Zdjęcie Wirusy mogą produkować nietypowe białka w naszym organizmie /123RF/PICSEL

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Global Health and Emerging Pathogens Institute w Icahn School of Medicine w Mount Sinai w Nowym Jorku oraz z MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research w Wielkiej Brytanii. Uczeni przyjrzeli się grupie wirusów RNA, obejmujących szeroko rozpowszechnione patogeny ludzi, zwierząt domowych i roślin, m.in. wirusa grypy i wirusa Lassa. Wykazano, że poprzez kradzież sygnałów genetycznych od gospodarzy, wirusy mogą wytwarzać mnóstwo wcześniej nieznanych białek. Nazwano je białkami UFO, gdyż są kodowane przez połączenie sekwencji genetycznej gospodarza i wirusa.



Białka UFO mogą zmieniać przebieg infekcji wirusowych, a tym samym być wykorzystywane do prac nad szczepionkami.



- Zdolność patogenu do przekraczania barier gospodarza i rozpoczęcia infekcji opiera się na ekspresji białek pochodzących z patogenu. Aby zrozumieć, w jaki sposób patogen antagonizuje gospodarza i powoduje infekcję, musimy dokładnie zrozumieć, jakie białka koduje patogen, jak działają i jak przyczyniają się do zjadliwości - powiedział dr Ivan Marazzi, profesor mikrobiologii w Icahn School of Medicine.



Wirusy nie mogą tworzyć własnych białek, dlatego muszą przekazywać odpowiednie instrukcje maszynerii, która buduje białka w komórkach gospodarza. Wirusy są znane z tego, że robią to poprzez proces zwany cap-snatching, w którym odcinają koniec jednej z nici kodujących białko komórki (informacyjny RNA lub mRNA), a następnie przedłużają tę sekwencję o kopię jednego z własnych genów. Powstaje w ten sposób hybrydowa nić.



- Przez dziesięciolecia sądziliśmy, że zanim organizm napotka sygnał, aby rozpocząć tłumaczenie tej wiadomości na białko, odczytuje wiadomość przekazaną mu wyłącznie przez wirusa. Nasza praca pokazuje, że sekwencja gospodarza nie jest cicha - powiedział dr Marazzi.



Niektóre wirusy RNA (chodzi o podgrupę tzw. wirusów sNSV) mogą wytwarzać wiadomości z dodatkowymi kodonami startowymi pochodzącymi od gospodarza. Umożliwia to translację wcześniej nieznanych białek z hybrydowych sekwencji wirus-gospodarz. Produkty genów hybrydowych mogą być widoczne dla układu odpornościowego i mogą modulować zjadliwość samego wirusa. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć tę nową klasę białek i jakie są implikacje ich wszechobecnej ekspresji przez wiele wirusów RNA.