HIV może ukrywać się w komórkach mózgowych, a stamtąd wykorzystywać białe krwinki do transportu do innych narządów.

Zdjęcie Astrocyty i naczynia krwionośne /123RF/PICSEL

Badania przeprowadzone przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) skupiają się wokół komórek nazywanych astrocytami. Są to wrzecionowate komórki glejowe o kształcie gwiazdy, które można znaleźć w mózgu i rdzeniu kręgowym. Naukowcy przeszczepili zainfekowane HIV ludzkie komórki astrocytów do mózgów myszy z AIDS, aby obserwować, jak rozprzestrzeniają się one po różnych organach.



HIV jest wirusem infekującym komórki CD4, które są rodzajem limfocytów T, jednych z podstawowych elementów układu odpornościowego. Przewlekła infekcja HIV może osłabić system immunologiczny człowieka do tego stopnia, że ten nie będzie radził sobie nawet z prostymi infekcjami. To prowadzi do rozwoju AIDS.



Naukowcy zaobserwowali, w jaki sposób limfocyty T, zainfekowane przez astrocyty, migrowały z mózgu do innych części ciała. Przenosiły tym samym infekcję do śledziony i węzłów chłonnych.



- To badanie pokazuje kluczową rolę mózgu jako rezerwuaru wirusa HIV, który jest zdolny do ponownego zakażenia narządów obwodowych - powiedział dr Jeymohan Joseph, szef działu neuropatogenezy, genetyki i terapii HIV w NIH.



- Nasze badanie pokazuje, że HIV nie jest uwięziony w mózgu - może przemieszczać się z powrotem do narządów obwodowych poprzez atakowanie leukocytów - dodała dr Lena Al-Harthi, główna autorka badań.



Wiadomo, że HIV może przebywać w mózgu w ciągu kilku dni od zakażenia, ale nowe badania pokazują, w jaki sposób komórki mózgowe mogą przenosić zakażenie i wysyłać je w inne miejsce w ciele. To podróżujące HIV było nawet widoczne u myszy, którym podawano skojarzoną terapię przeciwretrowirusową (cART), szeroko stosowaną terapię dla osób zarażonych wirusem HIV. Nie jest ona lekarstwem na HIV, ale osobom zainfekowanym pozwala na stosunkowo długie i normalne życie.



- Nasze odkrycia sugerują, że aby wyeliminować HIV z organizmu, strategie leczenia muszą uwzględniać rolę ośrodkowego układu nerwowego - dodał Joseph.