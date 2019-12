W USA wybuchła epidemia przenoszona przez szczenięta

Szczenięta sprzedawane w amerykańskich sklepach zoologicznych powiązano z wybuchem epidemii lekoopornej bakterii.

Zdjęcie Amerykańskie szczenięta mogą przenosić lekooporną bakterię /123RF/PICSEL

Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), czyli amerykańska agencja zajmująca się zapobieganiem chorobom (zwłaszcza zakaźnym) oraz ich monitoringiem, zaobserwowała niezwykłą epidemię. Odnotowano wiele przypadków kampylobakteriozy, czyli infekcji wywołanej przez bakterie z rodzaju Campylobacter. Powiązano ją ze szczeniętami ze sklepów zoologicznych.

Do tej pory zachorowało 30 osób w 13 stanach USA. Osoby te zachorowały między styczniem a listopadem 2019 r. Cztery z nich trafiły do szpitala.



Większość chorych w wywiadzie zgłosiła kontakt ze szczeniętami. Co najmniej 15 osób miało do czynienia z młodymi psami w sklepach zoologicznych. 12 osób zgłosiło kontakt ze szczeniętami sprzedawanymi w Petland, krajowej sieci sklepów zoologicznych.



Według CDC, infekcje bakteriami z rodzaju Campylobacter są jednymi z najczęstszych przyczyn biegunek w USA. Większość zakażeń bakteryjnych wiąże się z jedzeniem skażonej żywności, ale choroba może rozprzestrzeniać się poprzez kontakt z odchodami psów lub kotów.



Objawy kampylobakteriozy zwykle pojawiają się w ciągu 2-5 dni i obejmują biegunkę, gorączkę, skurcze żołądka, nudności i wymioty. Co ciekawe, szczep Campylobacter wywołujący tę konkretną epidemię wydaje się być oporny na powszechnie stosowane antybiotyki.



Podobna epidemia kampylobakteriozy związana ze szczeniętami w sklepach zoologicznych miała miejsce w 2016 r. Do 2018 r. zachorowało ponad 100 osób w 17 stanach. Obecny wybuch jest poważany ze szczepem z 2016 r.