W Meksyku odkryto nowy antybiotyk

W glebie tropikalnego lasu deszczowego odkryto zupełnie nowy antybiotyk, który szczególnie może przydać się w rolnictwie.

Zdjęcie Po prawej roślina zaszczepiona bakeriami Rhizobium sp. w systemie korzeniowym, po lewej ten sam gatunek bez bakterii brodawkowych /materiały prasowe

Fazolicyna została niedawno wyizolowana głęboko w tropikalnych lasach Los Tuxtlas w Meksyku. Wydaje się, że związek ten może atakować kilka rodzajów bakterii.



- Antybiotykooporność to ogromny problem zarówno w medycynie, jak i rolnictwie, a ciągłe poszukiwanie nowych preparatów jest ważne - powiedział Konstantin Sewerynow, biolog molekularny z Uniwersytetu Rutgersa w Nowym Brunszwik.



Fazolicyna znajduje się w brodawkach korzeni dzikiej fasoli z gatunku Phaseolus vulgaris. Antybiotyk jest wytwarzany przez symbiotyczną bakterię glebową, która wiąże azot dla rośliny i chroni ją przed szkodliwymi mikrobami.



Symbiotyczny organizm, o którym mowa, należy do rodzaju Rhizobium, które tworzą specjalne brodawki na korzeniach fasoli. Jednak w przeciwieństwie do innych bakterii brodawkowych, ten konkretny gatunek produkuje także fazolicynę. Zastosowanie biologiczne nowo odkrytego antybiotyku nie jest jeszcze znane - dopiero zaczynamy je odkrywać.



Naukowcy odkryli, że fazolicyna może nie tylko atakować różnorodne grupy komórek bakteryjnych, ale także przedostawać się do bakterii i wiązać z rybosomami, zaburzając ich zdolność do syntezy białek. Oprócz potencjalnych właściwości antybakteryjnych, związek ten można także wykorzystać do bezpośredniego wsparcia roślin.



- Mamy nadzieję, że bakteria może być stosowana jako probiotyk roślinny, ponieważ fazolicyna zapobiega rozwojowi innych, potencjalnie szkodliwych bakterii w systemie korzeniowym roślin ważnych dla rolnictwa - dodał Sewerynow.



Nowo odkryty peptyd może pomóc nam w bardziej zrównoważonej uprawie żywności, zwiększając wydajność roślin strączkowych i ich odporność na szkodniki.