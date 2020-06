W komórkach nowotworowych żyją bakterie

Komórki nowotworowe stanowią wygodne schronienie dla bakterii. Takie wnioski wynikają z rygorystycznych badań ponad 1000 próbek pochodzących z różnych ludzkich nowotworów.

Zdjęcie Komórki nowotworowe mają swój własny mikrobiom /123RF/PICSEL

Naukowcy z Weizmann Institute of Science znaleźli bakterie żyjące w komórkach wszystkich rodzajów nowotworów - od raka mózgu, przez raka kości, po raka piersi. Co ciekawe, zidentyfikowano także unikalne populacje bakterii żyjących w każdym typie komórek nowotworowych. Badanie sugeruje, że zrozumienie związku między komórką rakową a jej "mini-mikrobiomem" może pomóc przewidywać skuteczność niektórych metod leczenia lub pomóc opracować nowe terapie przeciwnowotworowe.



Kilka lat temu dr Ravid Straussman odkrył bakterie żyjące w ludzkich komórkach guza trzustki. Wykazano, że bakterie te chronią komórki rakowe przed chemioterapeutykami poprzez "trawienie" i inaktywację tych leków. Kiedy inne badania wykazały obecność bakterii w innych komórkach nowotworowych, zespół Straussmana zaczął się zastanawiać, czy takie zjawisko może być regułą, a nie wyjątkiem. Postanowił zweryfikować to zespół kierowany przez dr Deborah Nejman i Ilanę Livyatan.



Uczeni opisali bakterie żyjące w następujących nowotworach: mózgu, kości, piersi, płuca, jajniku, trzustki, jelita grubego i czerniaka. Odkryli, że każdy typ nowotworu zawiera bakterie różnych gatunków. W komórkach raka piersi odkryto największą liczbę i różnorodność bakterii. W guzach piersi można znaleźć znacznie więcej bakterii w porównaniu do normalnej tkanki piersi otaczającej te guzy.



Zespół poinformował również, że bakterie można znaleźć nie tylko w komórkach rakowych, ale także w komórkach odpornościowych znajdujących się w guzach.



- Niektóre z tych bakterii mogą nasilać odpowiedź immunologiczną przeciwnowotworową, podczas gdy inne mogą ją tłumić - odkrycie to może być szczególnie istotne dla zrozumienia skuteczności niektórych immunoterapii - powiedział Straussman, który był zaangażowany w badania.



Straussman uważa, że badanie może również wyjaśnić, dlaczego każdy nowotwór ma swój własny typowy mikrobiom - najwyraźniej sprowadza się to do wyboru udogodnień oferowanych w każdym rodzaju środowiska nowotworowego. Oznacza to, że bakterie mogą żyć z niektórych metabolitów, które są nadprodukowane lub przechowywane w określonych typach nowotworów. Np. gdy zespół porównał bakterie występujące w nowotworach płuc u palaczy z bakteriami pacjentów, którzy nigdy nie palili, odkryli różne ich warianty. Komórki rakowe płuc palaczy miały o wiele więcej genów metabolizujących nikotynę, toluen, fenol i inne substancje chemiczne znajdujące się w dymie papierosowym.