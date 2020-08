Po raz pierwszy od dekad, w Kanadzie udzielono specjalnego pozwolenia na spożywanie psylocybiny - aktywnego składnika znajdującego się m.in. w grzybach halucynogennych.

Zdjęcie Grzyby psylocybinowe /materiały prasowe

Psylocybina od dłuższego czasu jest badana pod kątem potencjału leczniczego w zwalczaniu lęku, depresji i innych problemów ze zdrowiem psychicznym. Wykazano, że jedna dawka preparatu wystarcza pacjentom nieuleczanie chorym zaakceptować swoją śmiertelność.



Związki psychoaktywne są w wielu krajach zaklasyfikowane jako leki. Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies łączy psylocybinę z wieloma potencjalnymi korzyściami płynącymi ze stosowania takich związków jak ibogaina, Ayahuasca czy konopie indyjskie.



W 2012 r. w "The New York Times" opublikowano artykuł, który zwrócił uwagę opinii publicznej na stosowanie psylocybiny u pacjentów u schyłku życia, którym podanie preparatu pomaga pogodzić się z lękiem zbliżającej się śmierci. Teraz rząd kanadyjski podjął odpowiednie działania, przyznając czterem nieuleczalnie chorym osobom specjalne pozwolenie na spożycie psylocybiny.



Kanadyjska minister zdrowia - Patty Hajdu - udzieliła czterem pacjentom pozwolenie na terapię wspomaganą psychodelikami. Jest to pierwszy taki przypadek od lat 70. ubiegłego wieku.