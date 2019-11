W jelitach nicieni odkryto nowy antybiotyk

W jelitach nicieni (typie bezkręgowców) naukowcy znaleźli nowy antybiotyk, który może okazać się skuteczną bronią przeciwko najniebezpieczniejszym bakteriom.

Zdjęcie Nowo odkryty antybiotyk pochodzi z jelit nicieni /materiały prasowe

Darobaktyna, bo tak nazywa się owy specyfik, została odkryta u bakterii Photorhabdus, które występują w jelitach nicieni. Naukowcy mają nadzieję, że darobaktynę uda się przekształcić w preparat odpowiedni dla ludzi. Gdyby się to udało, byłby to pierwszy antybiotyk powstały z poziomu mikrobiomu zwierzęcego.



To, co sprawia, że bakterie Gram-ujemne są szczególnie trudne do pokonania, to zewnętrzna błona, która chroni je przed wszelkiego rodzaju atakami. Darobaktyna wyróżnia się tym, że przełamuje tę barierę, zakłócając działanie białka BamA.



- Darobaktyna wiąże się z białkiem BamA i zamyka je, więc nie można go ponownie otworzyć. Bakterie nie są w stanie zbudować własnej błony komórkowej, co powoduje ich śmierć - powiedział Kim Lewis z Uniwersytetu Northeastern w Massachusetts.



W warunkach laboratoryjnych nowy antybiotyk był w stanie wyleczyć myszy z niebezpiecznych zakażeń Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae bez jakichkolwiek toksycznych skutków ubocznych. Przygotowanie darobaktyny dla ludzi zajmie więcej czasu.



Naukowcy zidentyfikowali nicienie jako potencjalnego gospodarza dla nowego antybiotyku ze względu na sposób, w jaki żywią się one owadami, atakują ich larwy i uwalniają bakterie, które muszą walczyć z patogenami podobnymi do tych w ludzkich jelitach.



Bakterie Gram-ujemne znajdują się na szczycie listy "priorytetowych patogenów", które stanowią obecnie największe zagrożenie dla ludzkośći.