Brytyjska firma hVIVO poszukuje 24 ochotników, którzy dadzą się zarazić w imię nauki SARS-CoV-2. Każdemu z nich zapłacą po 3500 funtów.

Wszyscy ochotnicy zostaną celowo zarażeni koronawirusem wywołującym COVID-19 i na dwa tygodnie odizolowani od świata zewnętrznego. Kwarantanna będzie miała miejsce w specjalnym laboratorium we wschodnim Londynie należącym do hVIVO. Działania te mają na celu zintensyfikowanie prac nad szczepionką, która powinna być gotowa przed kolejną zimą.



Aż 20 firm i organizacji sektora publicznego bierze udział w globalnym wysiłku na rzecz opracowania szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. Przeznaczono na to już ponad 2 mld dol. Niedawno prezes Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, obiecał kolejne 46 mln funtów na badania nad szczepionką przeciwko koronawirusowi i szybkie testy diagnostyczne.



Obecnie nie jest dostępna szczepionka chroniąca ludzi przed COVID-19, ale powinna być ona gotowa za niecały rok. Niezwykle ważne jest opracowanie szczepionki na "pierwszą falę" potencjalnej pandemii, choć i tak jest już dość późno. Naukowcy starają się, by szczepionka była gotowa na kolejne fale zachorowań lub lata, jeżeli COVID-19 okaże się chorobą sezonową.



Testy kliniczne z udziałem ludzi ośmiu potencjalnych szczepionek mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku.



Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii. W Polsce w środę potwierdzono pierwszy przypadek nowego koronawirusa. W poniedziałek o godzinie 12:00 stwierdzono 16 przypadków osób z koronawirusem.

