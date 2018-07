W ciągu dekady powstanie nowa superbakteria

Mało znana choroba przenoszona drogą płciową wkrótce może stać się dużym problemem. Eksperci ostrzegają, że Mycoplasma genitalium (MG) mogą w ciągu kilku lat stać się opornymi na antybiotyki superbakteriami.

Badania przeprowadzone przez Brytyjskie Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Seksualnego i HIV (BASHH) wykazały, że ponad 70 proc. ekspertów ds. zdrowia seksualnego uważa, że jeżeli obecne praktyki nie ulegną zmianie, bakterie Mycoplasma genitalium staną się oporne na antybiotyki w ciągu dekady. Może to powodować dodatkowe tysiące przypadków rocznie niepłodności wynikające z chorób zapalnych miednicy wywołanych bakteriami MG.



- MG szybko staje się nową superbakterią - jest coraz bardziej oporna na większość antybiotyków, których używamy także do leczenia chlamydii - powiedział dr Peter Greenhouse z BASHH, jeden z autorów raportu.



Infekcje wywoływane przez bakterie Mycoplasma genitalium odkryto dopiero w latach 80. ubiegłego wieku. Naukowcy przez długi czas nie wiedzieli, że jest są one przenoszone drogą płciową.



Podobnie jak w przypadku zakażeniem bakterią z rodzaju Chlamydia, wiele osób nie doświadcza żadnych objawów choroby. Może jednak występować pieczenie lub nawet krwawienie podczas oddawania moczu. Przewlekłe zakażenie Mycoplasma genitalium może prowadzić do choroby zapalnej miednicy, która z kolei może wywołać niepłodność. Nie wiadomo, czy podobne efekty mogą pojawić się u mężczyzn.



Szacuje się, że zakażenie Mycoplasma genitalium występuje w 1-2 proc. światowej populacji. Nieco częściej pojawia się u kobiet niż u mężczyzn. Choroba jest przenoszona drogą płciową, co oznacza, że zakażeniu można zapobiegać poprzez stosowanie prezerwatyw.