Firma Virgin Orbit zarządzana przez Richarda Bransona stworzyła nowe urządzenia medyczne mające pomóc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem.

Urządzenie, które zostało stworzone przez firmę Virgin Orbit może pomóc ludziom uzyskać wentylację, kiedy będzie brakowało im tchu. Maszyna automatycznie pompuje tak zwane torby ambulatoryjne, które ratownicy ściskają ręcznie, aby pompować powietrze do płuc pacjenta. Tego typu zabieg pozwoli uwolnić nową liczbę respiratorów dla osób potrzebujących. Pomysł pojawi się w odpowiedzi na poszukiwanie rozwiązań mogących pomóc w walce z COVID-19.

Urządzenie od Virgin Orbit przypomina technologię stworzoną także przez inżynierów z MIT, jednak jest on prostszy we wdrożeniu. Firma Richarda Bransona pozostaje otwarta w Kalifornii, ponieważ stan ten uznał go jako niezbędny biznes ze względu na umowy spółki z NASA i Departamentem Stanu.

Virgin Orbit nie jest jedyną marką zajmującą się urządzeniami medycznymi. Oprócz firmy robią to także takie firmy jak Dyson, Tesla, General Motors i Ford.