Viagra zwiększy skuteczność przeszczepów szpiku kostnego

Viagra może poprawić perspektywy osób, które czekają na przeszczep szpiku kostnego. Badania zostały przeprowadzone na myszach, ale są plany ich powtórzenia z udziałem ludzi.

Zdjęcie Komórki krwi są wytwarzane w szpiku kostnym /123RF/PICSEL

Komórki krwi są wytwarzane w szpiku kostnym, bez którego nie da się żyć. Niektóre nowotwory zwalcza się poprzez niszczenie szpiku za pomocą chemioterapii i zastąpienie go komórkami pozyskanymi od dawcy lub komórkami macierzystymi pobranymi ze szpiku pacjenta przed podjętym leczeniem.



Kiedyś aby uzyskać dostęp do komórek macierzystych konieczne było wiercenie w kościach i ich ręczne zbieranie. Odstraszało to wielu potencjalnych dawców. Obecnie stosuje się leki, które stymulują komórki macierzyste szpiku kostnego do opuszczenia swoich bezpiecznych kryjówek i wydostania się do krwioobiegu.



Stosowane dzisiaj leki często wykazują skutki uboczne, a ponadto nie u każdego pacjenta są równie efektywne. Profesor Camilla Forsberg z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz zaproponowała połączenie Plerixafor, leku stosowanego jako mobilizator komórek macierzystych, ze znanym poszerzaczem naczyń krwionośnych, czyli Viagrą.



Zespół Forsberg podawał myszom doustną Viagrę, a dwie godziny później wykonywał zastrzyk Plerixaforu. Liczba komórek macierzystych w krwioobiegu wzrosła aż 7,5 razy, a to 2 razy więcej niż w przypadku podawania samego Plerixaforu. Zwiększenie dawki Viagry jeszcze bardziej poprawiło dostępność komórek macierzystych. Po ich przeszczepieniu do organizmu biorcy, tworzyły one funkcjonalne i samowystarczalne fabryki komórek krwi.



Badania kliniczne z udziałem ludzi są niezbędne do potwierdzenia skuteczności tej metody, ale lekarze mają wielkie nadzieje. Biorąc pod uwagę, że oba leki są już zatwierdzone i uznane za bezpieczne, ich skuteczność terapeutyczna może okazać się nieoceniona.



Nawet jeżeli kombinacja Plerixafor/Viagra nie zastąpi G-CSF, czyli najczęściej stosowanego mobilizatora komórek macierzystych, może być ratunkiem dla niektórych pacjentów.



DO tej pory zauważono, że Viagra przedłuża życie ciętych kwiatów i pomaga walczyć z malarią.