Udane przeszczepy nerwów nadzieją dla sparaliżowanych

Uszkodzenie rdzenia kręgowego jest urazem całkowicie zmieniającym życie, które może przydarzyć się dosłownie każdemu. Przeprowadzony pionierski zabieg chirurgiczny może cofnąć niektóre z następstw uszkodzenia rdzenia kręgowego, włącznie z wyleczeniem paraliżu.

Zdjęcie Przeszczep nerwów nadzieją dla sparaliżowanych? /123RF/PICSEL

Zabieg przeprowadzony przez naukowców ze Szpitala Austin w Melbourne może przywrócić sprawność sparaliżowanym osobom. Trzynaście młodych osób dorosłych z utratą ruchu we wszystkich czterech kończynach (tzw. tetraplegia) pomyślnie przeszło operację transferu nerwów, które przywracają siłę motoryczną mięśni.



Przeprowadzona procedura to tzw. przeszczep autologiczny, czyli pochodzący od tej samej osoby. W operacji wykorzystano sprawne nerwy podłączone do rdzenia kręgowego, znajdujące się powyżej obszaru urazu, które przeszczepiono do sparaliżowanego mięśnia. Efektem końcowym terapii jest swobodny ruch ręki i łokcia.



Przeszczep nerwu może być bezpiecznym sposobem leczenia sparaliżowanych osób, jednak dopiero teraz udowodniono, że metodę tę można stosować powszechnie, u wielu osób. To z kolei daje nadzieję osobom cierpiącym na tetraplegię na powrót do normalności.



- Dla osób z tetraplegią poprawa funkcji ręki jest najważniejszym celem. Wierzymy, że operacja przeszczepu nerwów oferuje nową opcję odzyskania ruchu ramion i dłoni, tak potrzebną do wykonywania codziennych zadań - powiedziała dr Natasha van Zyl ze Szpitala Austin, główna autorka badań.



Naukowcy mieli pod opieką 16 młodych dorosłych, którzy doznali urazu rdzenia kręgowego w ciągu ostatnich 18 miesięcy - większość w wyniku wypadku samochodowego lub kontuzji sportowej. Ogólnie przeprowadzono 59 przeszczepów nerwów u 16 uczestników badania, przy czym 10 osób otrzymało również przeszczep ścięgien, aby ułatwić proces regeneracji. Cztery przeszczepy u trzech chorych się nie udały, co pokazuje, że transplantologia nadal jest mało zbadanym obszarem chirurgii biomedycznej. Po 24 miesiącach aż u 13 pacjentów odnotowano sprawny ruch ręką i łokciem, który pozwolił na samodzielne wykonywanie codziennych zadań.



Badania pokazują, że możemy być coraz bliżej leczenia sparaliżowanych osób.