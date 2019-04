Trzy plasterki bekonu dziennie zwiększają ryzyko zachorowania na raka

Najnowsze badania pokazują, że nawet niewielkie ilości czerwonego i przetworzonego mięsa, takiego jak boczek, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia raka jelita grubego.

Zdjęcie Trzy plasterki bekonu dziennie to za dużo /123RF/PICSEL

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i Cancer Research UK potwierdzają sugestie WHO, że spożywanie czerwonego mięsa może być szkodliwe. Uczeni przeanalizowany dane od niemal pół miliona osób z brytyjskiej bazy danych Biobank. Stwierdzono, że podczas 6 lat badań u 2609 osób rozwinął się rak jelita grubego.



Oszacowano, że jedzenie trzech plastrów bekonu dziennie zamiast jednego może zwiększać ryzyko wystąpienia raka jelita grubego o 20 proc. Na każde 10 000 osób biorących udział w badaniu, które spożywały 21 g czerwonego mięsa dziennie, u 40 zdiagnozowano raka jelita grubego.



Ale ile dużo to za dużo? Naukowcy nie mają pewności. Eksperci Cancer Research UK (CRUK) twierdzą, że 5400 z 41 804 przypadków raka jelita grubego obserwowanych co roku w Wielkiej Brytanii można by zapobiec, gdyby ludzie w ogóle nie jedli przetworzonego mięsa.



- To badanie pokazuje, że im więcej przetworzonego mięsa jesz, tym bardziej jesteś narażony na zachorowanie na raka i odwrotnie - im mniej jesz mięsa, tym mneijsze jest prawdopodobieństwo choroby - powiedziała Emmy Shields z CRUK.



Naukowcy alarmują, by ograniczyć ilości spożywanego przetworzonego mięsa do minimum.