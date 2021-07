​Tokio 2020: Testosteron nie gwarantuje sukcesów na igrzyskach olimpijskich

W XX w. panowało przekonanie, że wyższy poziom testosteronu odgrywa znaczącą rolę w osiągnięciu sukcesów w sporcie i życiu. Nowe badania pokazują, że wcale tak nie jest - wyniki opublikowano w "Science Advances".

Powszechnie uważa się, że testosteron jest powiązany z pozycją społeczno-ekonomiczną. Naukowcy z University of Bristol's MRC Integrated Epidemiology Unit (IEU) i Population Health Sciences postanowili sprawdzić mit łączący testosteron z pozycją społeczno-ekonomiczną, a nie odwrotnie, czyli zdrowie wpływające zarówno na pozycję, jak i poziom testosteronu.



Badacze wyodrębnili wpływ testosteronu, stosując metodę zwaną randomizacją mendlowską na próbie 306 248 dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Poszukiwano związków przyczynowych między testosteronem a pozycją społeczno-ekonomiczną, np. statusem zatrudnienia czy dochodami, ale także wpływu testosteronu na BMI, zachowania ryzykowne, zdrowie i samoocenę zdrowia.



- Istnieje powszechne przekonanie, że testosteron danej osoby może wpływać na to, jak wygląda jej życie. Nasze wyniki sugerują, że pomimo wielu mitów wokół testosteronu, jego społeczne implikacje przez lata były przeceniane - powiedziała Amanda Hughes z PHS Bristol Medical School.



Uczeni rozpoczęli od zidentyfikowania wariantów genetycznych związanych z wyższym poziomem testosteronu, a następnie ocenili, jaki związek miały te warianty z otrzymanymi wynikami.



W nowym badaniu nie znaleziono prawie żadnych dowodów, które łączyłyby warianty genetyczne związane z poziomem testosteronu z jakimkolwiek wynikiem, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Istnieje niewiele dowodów na to by naukowo powiązać poziom testosteronu ze zdrowiem, pozycją społeczno-ekonomiczną lub zachowaniami ryzykownymi, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.



- Wyższy testosteron u mężczyzn został wcześniej powiązany z różnymi rodzajami sukcesu społecznego. Badanie przeprowadzone na męskiej kadrze kierowniczej wykazało, że testosteron był wyższy u tych, którzy mieli więcej podwładnych. Badanie mężczyzn zajmujących się finansami wykazało, że wyższy testosteron korelował z większymi dziennymi zyskami, a także z wyższym wykształceniem, samozatrudnieniem i przedsiębiorczością. Ale podczas gdy testosteron jest powiązany z potencjalnym uczynieniem kogoś bardziej asertywnym lub skłonnym do podejmowania ryzyka, istnieją inne wyjaśnienia - dodała Amanda Hughes.



Związek między wyższym testosteronem i sukcesem może po prostu odzwierciedlać wpływ dobrego stanu zdrowia na oba te czynniki.



Postrzeganie przez daną osobę własnego sukcesu może wpływać na poziom testosteronu. Badania wydarzeń sportowych - meczów piłkarskich czy rywalizacji na igrzyskach olimpijskich - wykazały, że testosteron jest wyższy u zwycięzcy niż u przegranego.



Innymi słowy, wyższy testosteron jest często konsekwencją sukcesu, który z kolei jest spowodowany czymś innym. Po latach modnych ujęć i mitów, wydaje się, że dochodzimy do punktu, opartego na empirycznych dowodach, gdzie możemy stwierdzić, że rola testosteronu w wynikach życiowych i sportowych jest znacznie mniejsza niż wielu z nas do tej pory się wydawało.

Reklama