To urządzenie wydłuży przydatność organu do przeszczepu z 4 do 24 godzin

Przeszczepy narządów napotykają na wiele przeszkód, z których najważniejsza jest czas. Od momentu pobrania organu od dawcy i umieszczenia go w lodzie, jego komórki zaczynają umierać. Niestety, tego wyścigu z czasem czasami nie udaje się wygrać. Jest to poważny problem zwłaszcza dla serc, ponieważ ok. 70 proc. tego typu organów nie zdążą do biorcy na czas.

Zdjęcie ULiSSES /materiały prasowe

Mogą minąć maksymalnie 4 godziny od momentu, gdy serce wyciąga się z ciała dawcy i wkłada do klatki piersiowej biorcy. Niedokrwienie narządu zaczyna się natychmiast po odłączeniu go od naczyń krwionośnych ciała.



- Serce musi trafić do biorcy w ciągu 4 godzin. Biorąc pod uwagę czas i położenie geograficzne, mamy ograniczone możliwości w dopasowaniu serca do właściwego biorcy. Mamy jednak urządzenie, które może wydłużyć czas przechowywania serca poza ciałem do 24 godzin - powiedział dr Rafael Veraz z Uniwersytetu Teksańskiego w San Antonio.



Technologia nazwana ULiSSES (Universal Limb/organ Stasis System for Extended Storage) wykorzystuje perfuzję, aby utrzymać komórki pobranego organu stale odżywione i dotlenione. Opóźnia to śmierć komórek, co jest kluczem do wydłużenia przydatności organu do przeszczepu.



- Wyniki histologii wykazały nienaruszone jądra kardiomiocytów, brak widocznych uszkodzeń komórek serca i brak oznak infiltracji komórek zapalnych. Używanie naszej maszyny może utrzymać integralność mięśni serca nawet przez 24 godziny od wyjęcia go z ciała dawcy - powiedział dr Rafael Veraz.



System ULiSSES przetestowano na sercach pięćiu świń. Umieszczono je w urządzeniu natychmiast po śmierci zwierząt. Maszyna utrzymywała bicie serca z częstotliwością 60 uderzeń na minutę, a sam organ znajdował się w temperaturze 4oC. Serce zostało zalane roztworem Krebsa-Henseleita, który dostarczył tlen i składniki odżywcze dla komórek.



Teraz naukowcy badają możliwości urządzenia. Chcą sprawdzić, czy serce, które było przechowywane w lodzie przez godzinę, nie straci swoich właściwości po umieszczeniu w ULiSSES-ie. Oczywiście, technologia może być przydatna także w przypadku innych organów do przeszczepów.