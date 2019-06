To może przydarzyć się każdemu - kleszcz doprowadził do paraliżu

Pewna matka z Kolorado podzieliła się na Facebooku ostrzeżeniem po tym, jak jej córka doznała rzadkiej formy paraliżu po nocnej wyprawie kempingowej.

Jenna - córka Heidi Ganahl - obozowała przez noc w pobliżu Bailey w stanie Kolorado. Kiedy dziewczynka wróciła do domu, matka znalazła w jej włosach kilka kleszczy.

"Napisanie tego zajęło mi tydzień, ponieważ było to przerażające. Chciałam podzielić się z moimi przyjaciółmi mającymi małe dzieci, aby byli czujni. Jenna, nasza 7-letnia córka, wróciła do domu z kempingu z kilkoma kleszczami ukrytymi we włosach. Usunęłam je, zadzwoniłam do lekarza i pilnowałam ran" - czytamy w wyznaniach matki.



Jenna zaczęła się źle czuć, ale lekarze twierdzili, że to nie w wyniku ukąszeń kleszczy. 10 dni po powrocie z kempingu noga i stopa Jenny doznały paraliżu. Dziecko trafiło do Dziecięcego Szpitala Kolorado w Anschutz. Lekarze zdiagnozowali porażenie kleszczowe (paralysis ixodica), chorobę zakaźną wywołaną przez neurotoksynę wytwarzaną w gruczołach ślinowych kleszczy. Jeżeli pajęczak zostanie za długo przytwierdzony do ciała lub niewłaściwie usunięty, toksyna może przedostać się do organizmu gospodarza.



Okazało się, że część kleszcza pozostała w skórze Jenny. Kiedy prawidłowo ją usunięto, paraliż ustąpił w ciągu 12 godzin. Wszystko dobrze się skończyło.



Porażenie kleszczowe może prowadzić do niewydolności oddechowej, a nawet śmierci, która zdarza się w 10-12 proc. przypadków. Lekarze ostrzegają, że jeżeli nie mamy w tym wprawy, nie powinniśmy samodzielnie usuwać kleszczy przytwierdzonych do skóry.