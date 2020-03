Tkanka meduz przydatna do regeneracji skóry u ludzi

Naukowcy z Meksyku odkryli, że tkanka meduz w przyszłości może być wykorzystywana jako rusztowanie do leczenia poważnych urazów skóry, np. w wyniku rozległych oparzeń.

Zdjęcie Cassiopea andromeda /123RF/PICSEL

Przeprowadzone badania koncentrowały się wokół meduz należących do gatunku Cassiopea andromeda. Podobnie jak kilka innych organizmów morskich, meduzy te mają struktury podobne do tych, które znajdują się w ludzkiej skórze.



- Struktura i skład tkanek meduz jest podobna do pierwszych dwóch warstw ludzkiej skóry - powiedziała Nayeli Rodriguez-Fuentes, główna autorka badań.



Jej zespół badał możliwość hodowania meduz bez narażania statusu gatunku. Potencjał w inżynierii tkankowej jest spory. Dzięki nim możliwe jest tworzenie rusztowania tkanek dla pacjentów oczekujących na operację z powodu ran oparzeniowych. Ponieważ komórki skóry są przymocowane do rusztowania, im materiał bardziej zbliżony do ludzkiej skóry, tym większe prawdopodobieństwo, że przeszczep się przyjmie.



Obecnie kolagen do rusztowania dla komórek skóry jest pozyskiwany ze świń, bydła, koni i zwierząt morskich. Aby stworzyć rusztowanie oparte na tkance meduzy, zespół Rodriguez-Fuentes zanurzył ponad 100 meduz w roztworze soli. Następnie struktury potraktowano nadtlenkiem wodoru i przepłukano wodą w celu decelularyzacji struktur. Naukowcy usunęli ok. 70 proc. DNA meduz, dzięki czemu strukturę można było określić mianem "bezkomórkowej".



Przeprowadzone testy wykazały, że fibroblasty (komórki skóry), które wytwarzają tkankę łączną i pomagają zasklepiać rany, zasiedlają rusztowanie przez siedem dni. Wykazano dobrą przyczepności i proliferację komórek, co wskazuje na odpowiednie fundamenty do zastosowania w inżynierii tkankowej.