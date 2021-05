​Naukowcy opracowali prosty test kciuka, który może ostrzec przed ukrytym tętniakiem aorty. To może oznaczać przełom, bo obecnie choroby układu krążenia odpowiadają za niemal połowę wszystkich zgonów w Polsce.

Zdjęcie Takie ułożenie kciuka może wskazywać na ukrytego tętniaka aorty /Fot. Uniwersytet Yale / materiały prasowe

Tętniak aorty może dotknąć dorosłych w każdym wieku. Jeżeli zdiagnozuje się go odpowiednio wcześnie, jest w pełni wyleczalny. Niestety, obecnie istniejące techniki rzadko to umożliwiają.

- Największym problemem w przypadku tętniaków jest rozpoznanie osób dotkniętych chorobą w populacji ogólnej, zanim tętniak pęknie - powiedział prof. John A. Elefteriades z Uniwersytetu Yale. Jest on głównym autorem nowego badania, opublikowanego w "American Journal of Cardiology".



Na ryzyko wystąpienia tętniaka aorty najbardziej narażone są osoby palące i chorujące na miażdżycę oraz nadciśnienie tętnicze. Tętniak może być też efektem wysiłku, a ryzyko jego wystąpienia rośnie razem z wiekiem. Tętniaki często - do czasu pęknięcia - nie dają żadnych objawów.



Naukowcy z Uniwersytetu Yale, pod kierownictwem prof. Elefteriadesa stworzyli prosty test kciuki, który pozwala ocenić szanse na wystąpienie tego niebezpiecznego zdarzenia krążeniowego.



Zespół prof. Elefteriadesa przez ponad 20 lat stosował test kciuka na studentach medycyny i pacjentach, którzy byli w grupie narażonych na wystąpienie tętniaka aorty. Jednak pomimo częstego stosowania, skuteczność testów nie została zweryfikowana klinicznie.



Jak wygląda test kciuka? Wystarczy podnieść jedną rękę w górę i trzymając dłoń płasko zgiąć kciuk tak mocno wzdłuż krawędzi dłoni, jak tylko się da. Jeżeli kciuk wykracza poza krawędź dłoni, istnieje możliwość, że u danej osoby rozwinął się tętniak lub wkrótce to się wydarzy. Wynika to z faktu, że rozluźnione stawy są oznaką stanu patologicznego tkanki łącznej (w tym naczyń krwionośnych).



Naukowcy poddali testowi 305 pacjentów, którzy przeszli operację kardiochirurgiczną z powodu różnych zaburzeń, w tym tętniaków aorty. Warto zaznaczyć, że nie każdy, kto ma pozytywny wynik testu ma tętniaka. Co więcej, tętniaki często potrzebują dziesięcioleci, aby rozwinąć się do punktu pęknięcia i pozytywny wynik testu nie jest powodem do paniki.



- Nasze badanie wykazało, że większość pacjentów z tętniakami nie wykazuje pozytywnego wyniku testu kciuka, ale pacjenci, którzy mają pozytywny wynik testu, mają wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia tętniaka - powiedział prof. Elefteriades.



Test kciuka powinien być włączony do standardowego badania fizykalnego pacjentów - szczególnie tych, u których w rodzinie występował tętniak aorty.