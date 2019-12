Teleskopowe palce - rzadkie schorzenie dotykające kości

​W wyniku rzadkiego schorzenia, kości dłoni i palców zaczęły się kurczyć. Jak to możliwe?

Zdjęcie Teleskopowe palce to rzadkie schorzenie /materiały prasowe

Utrata masy kości spowodowała, że palce 69-letniej kobiety zapadły się do wnętrza dłoni jak segmenty składanego teleskopu. Z tego też wzięła się nazwa schorzenia, czyli palce teleskopowe.



Teleskopowe palce rozwijają się u 3,7-6,7 proc. osób cierpiących na łuszczycowe zapalenie stawów. Stan też występuje także u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, ale jeszcze rzadziej. Kiedy schorzenie opisano po raz pierwszy w 1913 r. nazwano je la main en lorgnette, czyli "dłonią z operowego szkła". Termin ten odwoływał się do składanych lunet używanych przez osoby odwiedzające teatr w celu poprawy widoku na scenę.



Ręce opisywanej kobiety wyglądały na mocno zdeformowane i opuchnięte, kiedy trafiła ona do kliniki reumatologicznej w Turcji. Lekarze zdiagnozowali u niej reumatoidalne zapalenie stawów 18 lat wcześniej. Z czasem jej kości stały się tak opuchnięte, że palce przekrzywiły się na bok. Po zbadaniu dłoni, odkryto, że kości wykrzywionych palców są niezwykle krótkie - zdecydowanie zbyt krótkie, by kobieta mogła zacisnąć je w pięść.



Radiogramy nadgarstków i dłoni pacjenta ujawniły rozmiar uszkodzeń - kości palców, dłoni, nadgarstka i przedramienia wyglądały na zużyte, jakby zniknęła znaczna część tkanki. Wtedy lekarze zdiagnozowali u kobiety teleskopowe palce, a utratę kośćca przypisali procesowi zwanemu osteolizą.



Osteoliza zachodzi przy pomocy komórek zwanych osteoklastami. Zwykle pomagają one rzeźbić kości z tkanek generowanych przez inne komórki i zapewniają prawidłowe dopasowanie naszego szkieletu podczas wzrostu. Ale kiedy osteoklasty zaczynają wariować, może dojść do wchłaniania kości. Według osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, osteoklasty mogą zaatakować komórki kostne przez substancje zapalne.



U 69-letniej pacjentki uszkodzenie spowodowane przez nadmiernie aktywne osteoklasty spowodowało skurcz jej kości. Skóra się nie skurczyła, więc nadmiar tkanki skupiał się w pomarszczonych fałdach. Lekarze poddali kobietę terapii stosowanej na reumatoidalne zapalenie stawów. Leki zmniejszyły ogólny ból i obrzęk, ale nie przywróciły normalnej postaci kościom.