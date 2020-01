Tandem leków neurologicznych i na nadciśnienie może hamować rozwój raka

Połączenie leków neurologicznych i obniżających ciśnienie krwi zmniejsza rozwój raka piersi w modelach zwierzęcych. Czy to oznacza przełom w walce z nowotworami?

Zdjęcie Tandem leków neurologicznych i na nadciśnienie zmniejsza ryzyko raka? /123RF/PICSEL

Dodanie leku stosowanego w leczeniu epilepsji, choroby afektywnej dwubiegunowej i migreny do leku na ciśnienie krwi, odwróciło rozrost raka piersi u potomstwa myszy z wysokim ryzykiem raka piersi z powodu diety wysokotłuszczowej. Co ciekawe, zaobserwowano też zjawisko odwrotne, czyli zwiększenie ryzyka raka piersi u potomstwa myszy, które nie były na diecie wysokotłuszczowej.



Kluczowym elementem terapii był kwas walproinowy, który hamuje deacetylazję histonową (HDAC) - ważny epigenetyczny tłumik genów. W przeciwieństwie do mutacji, które trwale zakłócają normalne funkcje genów, modyfikacje epigenetyczne są odwracalne. Kwas walproinowy połączony z hydralazyną, lekiem na ciśnienie krwi, który hamuje inny krytyczny regulator epigenetyczny - metylotransferazę DNA (DNMT). Wczesne badania na ludziach wykazały, że dwa leki mogą działać w tandemie, by zakłócać wzrost guza.



- Nasze badania po raz pierwszy pokazują, że możemy odwrócić niektóre aspekty zwiększonego ryzyka raka piersi u potomstwa matek myszy karmionych wysokotłuszczową dietą podczas ciąży. To odkrycie może mieć ważne implikacje dla ludzi, ponieważ narażenie macicy na działanie niektórych chemikaliów lub wysokotłuszczowa dieta matki lub otyłość mogą następnie zwiększyć ryzyko raka piersi u córki - powiedziała dr Leena A. Hilakivi-Clarke, profesor onkologii w Georgetown Lombardi.



Te wyniki pokazują, jak duży wpływ może mieć epigenetyczne dodanie lub odjęcie grupy metylowej od DNA. Związki, które zmniejszają metylację genów supresorowych nowotworów, które są nadmiernie metylowane (hipermetylowane), mogą być korzystne. Jednak leki te mogą mieć odwrotny skutek, jeśli geny supresorowe nowotworów nie są hipermetylowane; mogą usuwać grupy metylowe z genów powodujących raka, czyniąc te geny bardziej aktywnymi i potencjalnie prowadząc do bardziej agresywnych nowotworów.



Innym kluczowym aspektem tego odkrycia jest potencjalny wpływ diety na ryzyko raka. Wiele owoców i warzyw zawiera związki (takie jak flawony), które w tym badaniu reagują chemicznie w taki sam sposób, jak leki hamujące HDAC i DNMT. Niektóre związki w tych produktach, zwłaszcza kwas foliowy, mają odwrotne skutki. Ekspozycja na dietę wysokotłuszczową lub substancje chemiczne zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego w macicy może zostać odwrócona przez spożycie żywności bogatej w inhibitory DNMT i HDAC. Z kolei osoby, które nie miały takiej ekspozycji, mogą również uzyskać korzyści ochronne na raka dzięki spożywaniu żywności bogaty w kwas foliowy.



Teraz planowane są badania z udziałem ludzi, zwłaszcza te dotyczące diety.