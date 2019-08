Tajemnice bakterii jelitowych zostaną odkryte?

Nowo odkryte białka mogą pomóc wyjaśnić, co tak naprawdę stoi za siłą bakterii jelitowych.

Zdjęcie Dzięki nowo odkrytym białkom jesteśmy bliżej odkrycia tajemnic bakterii jelitowych /123RF/PICSEL Medycyna Nastolatka zjadła ponad kilogram włosów

Ludzkie jelita zawierają tryliony mikroorganizmów. Odgrywają one kluczową rolę w funkcjonowaniu naszego ciała - od wzmacniania układu odpornościowego po wpływ na nasze zachowanie i osobowość. Do niedawna nie było jasne, jak bakterie wpływają na naszą biologię, ale naukowcy uważają, że może mieć to coś wspólnego z grupą nowo zidentyfikowanych białek, które powstają przy udziale mikrobiomu.



W wyniku badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda, zidentyfikowano dziesiątki tysięcy białek wytwarzanych przez bakterie żyjące w jamie ustnej, jelitach, skórze i pochwie. Można je wykorzystać do opracowania nowych leków.



- Niezwykle ważne jest zrozumienie interakcji między ludzkimi komórkami a mikrobiomem. Jak się komunikują poszczególne bakterie? Jak chronią się przed innymi szczepami? Na wiele pytań nie znamy odpowiedzi - powiedziała dr Ami Bhatt, główna autorka badań.



Wykorzystując nowe podejście do wykrywania genów, naukowcy zidentyfikowali ponad 4000 rodzin białek, których nigdy wcześniej nie widziano. Było to spowodowane ich wielkością - niektóre mają mniej niż 50 aminokwasów długości.



Nie wiadomo, co one dokładnie robią - prawdopodobnie ok. 30 proc. odgrywa rolę w komunikacji między komórkami bakteryjnymi i komórkami gospodarza. Pełne zrozumienie funkcjonowania mikrobiomu bakteryjnego jest kluczowe do opracowania nowych terapii i innowacyjnych leków.