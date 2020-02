Szybka muzyka ułatwia ćwiczenia fizyczne

Nowe badania wykazały, że słuchanie energetycznej muzyki podczas ćwiczeń może poprawiać ogólną wydolność fizyczną.

Gdy trenujące kobiety usłyszały popowe piosenki zaczynały wkładać więcej wysiłku w ćwiczenia, szczególnie podczas aktywności wytrzymałościowych, takich jak szybki marsz, bieganie lub jazda na rowerze. Tymczasem muzyka podczas krótkich serii, takich jak podnoszenie ciężarów i trening interwałowy, przynosiła mniejszą poprawę wydajności.



- Odkryliśmy, że słuchanie muzyki o szybkim rytmie podczas ćwiczeń skutkuje najwyższym tętnem i najniższym postrzeganym wysiłkiem w porównaniu z osobami, które nie słuchają muzyki. Oznacza to, że słuchając szybkiej muzyki, ćwiczenie wydaje się mniej męczące, a jest korzystniejsze dla poprawy ogólnej sprawności fizycznej - powiedział Luca Ardigo z Uniwersytetu w Weronie.



W eksperymencie wzięło udział tylko 19 sprawnych fizycznie kobiet. Wstępne wyniki są obiecujące i dołączają do sporej liczby badań dotyczących pozytywnego wpływu muzyki na wydolność fizyczną. Nie wiadomo jednak, jak sytuacja wygląda u mężczyzn.



- Muzykę można uznać za ważne narzędzie do stymulowania ludzi wykonujących ćwiczenia fizyczne o niskiej intensywności - powiedział Ardigo.



Aby wyciągnąć ogólne wnioski, konieczne jest powtórzenie eksperymentu na większej grupie badawczej i większe zróżnicowanie ochotników - także pod kątem płci i wieku.