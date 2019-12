Sztuczny neuron, który może pomóc w walce z alzheimerem

W niedalekiej przyszłości, urządzenia medyczne wyposażone w sztuczne neurony mogą być używane do walki z chorobą Alzheimera i innymi zwyrodnieniami neurologicznymi.

Zdjęcie Tak wygląda bioniczny neuron /Fot. Uniwersytet w Bath /materiały prasowe

Naukowcy z Uniwersytetu w Bath i Uniwersytetu w Bristolu opracowali pierwszy w swoim rodzaju biochip, który zachowuje się jak komórka mózgowa. Jest on zdolny do rejestrowania i reagowania na sygnały elektryczne z układu nerwowego. Co więcej, układ jest niezwykle wydajny i wymaga niewielkiej ilości prądu do działania.



Język mózgu to tak naprawdę sygnały elektryczne wystrzeliwane przez neurony. Nie jest to mechanizm szczególnie podobny do binarnej natury elektroniki. Nowo opracowany neuron bioniczny bierze pod uwagę właściwości elektryczne komórek nerwowych i stosuje je na małej płytce krzemowej wytworzonej w technologii druku 3D.



- Do tej pory neurony były jak czarne skrzynki, ale w końcu udało nam się otworzyć czarną skrzynkę i zajrzeć do środka. Nasza praca zmienia paradygmat, ponieważ zapewnia solidną metodę reprodukcji właściwości elektrycznych prawdziwych neuronów w najdrobniejszych szczegółach - powiedział prof. Alain Nogart, główny autor badań z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Bath.



Stworzony bioniczny neuron potrzebuje tylko 140 nW mocy. To miliardowa część mocy mikroprocesora. Układ jest w stanie odtworzyć zachowanie neuronu z dokładnością 94-97 proc. To odkrycie może stanowić przełom w potencjalnym leczeniu choroby Alzheimera.