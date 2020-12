Sztuczna inteligencja pomaga w ocenie tkanek nowotworowych

​Opracowano mikroskop wspierany umiejętnościami sztucznej inteligencji, który może pomóc w identyfikowaniu tkanek nowotworowych.

Zdjęcie DeepDOF pomoże w ocenie wyciętych tkanek nowotworowych /materiały prasowe

Naukowcy z Uniwersytetu Rice'a i Anderson Cancer Center przy Uniwersytecie Teksańskim opracowali nowy typ mikroskopu napędzany przez sztuczną inteligencję. Urządzenie może sprawdzić krawędzie tkanki nowotworowej w ciągu kilku minut. Jest to szczególnie istotne podczas operacji chirurgicznych, w celu określenia, czy wszystkie zmienione komórki zostały usunięte.

Reklama

Mikroskop Deep Learning Extended Depth-of-field Microscope lub po prostu DeepDOF został zaprojektowany tak, aby wyświetlać stosunkowo grube fragmenty tkanek i umożliwiać chirurgom sprawdzenie krawędzi nowotworów w ciągu kilku minut od ich wycięcia. Urządzenie wykorzystuje technikę deep learning do przeszkolenia algorytmu komputerowego w celu optymalizacji zbierania obrazów i ich przetwarzanie.



Typowy mikroskop zapewnia kompromis między rozdzielczością przestrzenną obrazu a głębią ostrości. Oznacza to, że tylko obiekty znajdujące się w tej samej odległości od obiektywu mogą być odpowiednio ogniskowane. Te znajdujące się choćby kilka milionowych części metra bliżej lub dalej od obiektywu są zamazane. Oznacza to, że preparaty mikroskopowe muszą być bardzo cienkie i umieszczone na szkiełkach.



To oznacza, że preparaty trzeba odpowiednio przygotować (zamrozić i pociąć na cienkie kawałki). Jest to czasochłonny proces wymagający specjalistycznego sprzętu - bardzo rzadko się zdarza, aby szpitale miały taki na wyposażeniu.



Wideo DeepDOF

DeepDOF wykorzystuje zmodyfikowany mikroskop optyczny, a samo obrazowanie kosztuje mniej niż 10 dol. Urządzenie jest w stanie zapewnić nawet pięciokrotnie większą głębię ostrości niż najnowocześniejsze klasyczne mikroskopy. Nad obiektywem mikroskopu jest umieszczana maska ochronna, która moduluje wiązkę światła - pozwala to na lepszą kontrolę na zależnym od głębi ostrości rozmyciem w uchwyconych obrazach.



Zdjęcie Trójwymiarowa wizualizacja nowotworu / 123RF/PICSEL

Zaimplementowane algorytmy odtwarzają informacje o teksturze tkanki o znacznie większej głębokości niż w przypadku mikroskopów konwencjonalnych. DeepDOF może przechwytywać i przetwarzać obrazy w ciągu zaledwie dwóch minut.

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - Kliknij!

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!