Sześć nowych przypadków wyjątkowo rzadkiej choroby

U sześciorga dzieci w stanie Minnesota zdiagnozowano rzadką, potencjalnie śmiertelną chorobę układu nerwowego zwaną AFM.

Zdjęcie AFM można wykryć przy pomocy badania MRI /123RF/PICSEL

Obecnie niewiele wiadomo o tym, jak rozwija się AFM (ang. acute flaccid myelitis), ale według naukowców znaczenie mają zarówno czynniki środowiskowe, jak i genetyczne. Schorzenie to wydaje się być powikłaniem pewnych wirusowych infekcji dróg oddechowych u dzieci - do tej pory zgłoszono bardzo mało przypadków u dorosłych.



Z AFM najbardziej związane są wirusy z rodzaju enterowirusów - powodują one zwykłe przeziębienie i polio. Do niedawna w Stanach Zjednoczonych odnotowywano tylko jeden przypadek AFM rocznie, chociaż w 2014 r. nastąpił znaczny wzrost zachorowań po epidemii enterowirusa EV-68. W 2014. było 120 przypadków choroby, ale w 2015 r. już tylko 21.



Początek AFM charakteryzuje się nagłym osłabieniem lub paraliżem w jednej lub kilku kończynach, którym czasami towarzyszy osłabienie i sztywność szyi, opadające powieki, trudności w połykaniu i niewyraźna mowa. Najpoważniejszym objawem AFM jest niewydolność oddechowa spowodowana osłabieniem mięśni przepony. Jeżeli do tego dojdzie, pacjent wymaga pilnej interwencji medycznej, co w niektórych przypadkach może doprowadzić do śmierci.



Choroba prowadzi do upośledzenia substancji szarej mózgu i rdzenia kręgowego, co można zaobserwować w skanach MRI. U większości osób dotkniętych chorobą występuje zwiększona liczba komórek odpornościowych w płynie mózgowo-rdzeniowym.



- To, na co patrzymy, to choroba nie do odróżnienia pod względem objawów od tradycyjnego polio. Do tej pory AFM było naprawdę rzadką chorobą. Od 2012 r. obserwujemy znacznie więcej zachorowań - powiedział de Keith Van Haren, neurolog dziecięcy z Uniwersytetu Stanfordzkiego.



Długoterminowe rokowania dla pacjentów cierpiących na AFM nie są znane. Leczenie jest inne w różnych przypadkach i zwykle koncentruje się na fizjoterapii, aby odzyskać władzę w sparaliżowanych mięśniach.



Departament Zdrowia w Minnesocie bada teraz wszystkie wspólne czynniki między sześciorgiem dzieci chorym na AFM, z których wszystkie mają mniej niż 10 lat.