Szczury domowe mogą przenosić groźne choroby

​Szczury domowe mogą wydawać się dużo bezpieczniejszymi zwierzętami od gryzoni grasujących po miejskich ulicach. To tylko złudzenie. Okazuje się, że szczury domowe są również zdolne do przenoszenia groźnych chorób.

Zdjęcie Domowe gryzonie także mogą przenosić różne choroby /123RF/PICSEL

U pewnej kobiety pojawiła się gorączka od ugryzienia szczura, poważna i potencjalnie śmiertelna choroba wywołana zakażeniem grobowcem mniejszym (spirilloza) lub Streptobacillus moniliformis (streptobaciloza). 36-latka została przewieziona do kliniki chorób zakaźnych w szpitalu w Strasburgu z podwyższoną temperaturą, bólami głowy i bólami mięśni. Dokładne badania wykazały obecność wysypkę na dłoniach i stopach, a także obrzęk wokół kostek i nadgarstków.

Reklama

Ponieważ ostatnio nie podróżowała i nie była aktywna seksualnie, przyczyna infekcji pozostawała tajemnicą dla lekarzy. Kobieta przypomniała sobie jednak, że około 10 dni przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, została ugryziona przez szczura domowego.



Badania krwi wykazały obecność bakterii Streptobacillus moniliformis, które żyją w pyskach szczurów. Do ich transmisji dochodzi głównie w wyniku ugryzienia, ale choroba może również rozprzestrzeniać się wraz z zanieczyszczoną wodą. Wywoływana przez wspomniane bakterie streptobaciloza nie może przenosić się między ludźmi.



Francuzka miała na tyle szczęścia, że chorobę zdiagnozowano wyjątkowo wcześnie. Po poddaniu jej standardowej kuracji antybiotykowej, wróciła do zdrowia.



Ugryzienie szczura może być wyjątkowo bolesne, a czasami nawet śmiertelne. Według CDC umiera około 1 na 10 osób ugryzionych przez szczura.Najbardziej narażone są osoby mające regularny kontakt ze szczurami, w tym pracownicy laboratoriów badawczych, ochroniarze i sprzedawcy w sklepach zoologicznych. Zagrożeni mogą być także właściciele zwierząt domowych.



W przypadku ugryzienia przez szczura, zaleca się natychmiastowe oczyszczenie rany ciepłą wodą i mydłem. Chociaż powinno to nieco zmniejszyć ryzyko infekcji, zaleca się skontaktowanie z lekarzem i poinformowanie o incydencie.