Szczepionka przeciwko grypie nie chroni przed tegorocznym szczepem

​Naukowcy ostrzegają, że szczep grypy obecny w tegorocznych szczepionkach jest inny od tego, który krąży w środowisku. Ale to i tak wystarcza, by zapewnić nam częściową ochronę. Dotyczy to Amerykanów, ale podobnie może być również w Europie.

Zdjęcie Tegoroczna szczepionka przeciwko grypie jest nieskuteczna? /123RF/PICSEL

Tegoroczny sezon grypowy w USA jest szczególnie ciężki, a nie wiadomo, czy apogeum zachorowań mamy za sobą, czy wciąż jest ono gdzieś na horyzoncie. Specjaliści od zdrowia publicznego w USA zauważyli, że w środowisku głównie krąży szczep grypy typu B. Zwykle nie wywołuje ona tylu zachorowań, co szczepy grypy typu A (H1N1, H3N2) i wykazuje tendencję do aktywności w późniejszej części sezonu grypowego. Niektóre dowody sugerują, że wirus grypy typu B może być bardziej zabójczy u dzieci niż dorosłych.



Nowy raport CDC szczegółowo opisuje przypadki zachorowań na grypę wśród dzieci w Luizjanie. Był to jeden z pierwszych stanów, które doświadczyły podwyższonej aktywności wirusa grypy od października 2019 r. W raporcie czytamy, że w jednym szpitalu dziecięcym w Nowym Orleanie odnotowano ponad 1200 przypadków wirusa grypy typu B (23 to dzieci) między 31 lipca a 21 listopada ubiegłego roku. Co ciekawe, w tym czasie aktywność wirusa jest zwykle stosunkowo niska.



Naukowcy przyjrzeli się sekwencji genetycznej szczepów grypy typu B w próbkach pobranych od 198 dzieci z Luizjany, stwierdzając, że prawie wszystkie osoby zostały zarażone podgrupą, której nie ma w tegorocznej szczepionce sezonowej. W środowisku krąży wirus grypy B Victoria podtypu V1A.3, podczas gdy w szczepionce jest wirus grypy B Victoria podtypu V1A.1.



- Oba podtypy są na tyle podobne, że tegoroczna szczepionka zapewnia pewną ochronę, choć niepełną - powiedziała Lynnette Brammer z CDC.



Jak dotąd, w tym sezonie w USA zmarło 32 dzieci z powodu grypy. Jest to najwyższa liczba zgonów spowodowanych wirusem grypy u dzieci, odnotowana odkąd CDC zaczęło śledzić zgony dzieci związane z grypą ponad 15 lat temu.



W Polsce w tym sezonie nie odnotowuje się drastycznej liczby zachorowań. Nie ma informacji, jaki podtyp dominuje wśród pacjentów. Warto odnotować, że w naszym kraju, skład szczepionek sezonowych jest nieco inny niż w USA - tutaj można znaleźć więcej informacji.