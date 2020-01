Symulacje astronomiczne przydatne w testowaniu nowych leków

Symulacje komputerowe stworzone przez naukowców z Uniwersytetu St Andrews mogą zostać wykorzystane do opracowania skuteczniejszych metod leczenia chorób skóry.

W badaniach wykorzystano algorytmy zwykle stosowane w astronomii do oceny czy leki (w tym przypadku psolareny, które są używane w leczeniu chorób skóry) poprawiłyby stan pacjentów. Wyniki były na tyle obiecujące, że postanowiono podjąć próby leczenia na prawdziwych pacjentach.



Takie symulacje mogą zrewolucjonizować współczesne terapie poprzez przewidywanie prawdopodobnych rezultatów za pomocą różnych terapii opartych na świetle, zmniejszając w ten sposób koszty i pomagając zdecydować, czy badanie było opłacalne. Dane zebrane z symulacji obliczeniowych interakcji światło-skóra (dotyczyły leków indukowanych przez UV) mogą stanowić podstawę nowych praktyk klinicznych.



- Algorytmy użyte w badaniach są często stosowane w astronomii do symulacji tego, jak promieniowanie kosmiczne przemieszcza się przez galaktyki. Promieniowanie gwiazd odbija się od wielu cząstek podczas podróży przez galaktykę, a fizycznie proces ten jest podobny do tego, jak promieniowanie rozchodzi się w skórze - powiedziała Isla Barnard z Uniwersytetu St Andrews.



Te same modele komputerowe, które wykorzystuje się w astronomii mogą być wykorzystywane do modelowania, jak promieniowanie penetruje skórę. Dzięki temu łatwiejsze może być dostosowanie dawek promieniowania i przewidzenie efektów leczenia.