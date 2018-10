Suplementy diety zawierają substancje zagrażające życiu

Analiza danych zebranych przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w latach 2007-2016 wykazała, że ponad 700 suplementów diety dostępnych bez recepty zawiera nieoznakowane leki, które mogą potencjalnie zagrażać życiu.

Zdjęcie Kolejne badania sugerują, że suplementy diety mogą być szkodliwe /123RF/PICSEL

Ponad połowa dorosłych Amerykanów zażywa suplementy diety, zawierające witaminy, minerały, składniki roślinne, aminokwasy i enzymy nieprzeznaczone do leczenia lub zapobiegania chorobom. Rocznie wydają na nie ponad 35 mld dolarów.



Suplementy diety są klasyfikowane jako rodzaj żywności i nie podlegają tym samym przepisom, co leki. W analizie przeprowadzonej przez FDA opublikowanej w "Journal of American Medical Association" znalazło się 776 suplementów diety zawierających nieoznaczone leki, z których aż 20 proc. miało więcej niż jeden składnik niezatwierdzony przez FDA. W proceder wplątano łącznie 146 firm. Większość produktów sprzedawano pod kątem wzmocnienia potencji (45 proc.), utraty masy ciała (40 proc.) lub budowy mięśni (12 procent).



- Składniki leku mogą potencjalnie powodować poważne niekorzystne skutki zdrowotne wynikające z niewłaściwego użycia, nadużywania lub interakcji z innymi lekami - powiedział Corey Egel z Wydziału Zdrowia Publicznego w Kalifornii.



Najczęściej stosowanym składnikiem był sildenafil, który poprawia aktywność seksualną. Wchodzi on w interakcje z azotanami znajdującymi się w lekach na cukrzycę, wysokie ciśnienie krwi i wysoki poziom cholesterolu. Zidentyfikowano także sibutraminę wykorzystywaną do zmniejszenia masy ciała, mimo że może ona zwiększać ciśnienie krwi lub tętno, szczególnie u osób z chorobą serca lub po przebytym udarze mózgu. W suplementach diety znaleziono także syntetyczne sterydy do budowy mięśni, mimo ich związku z uszkodzeniem wątroby, wypadaniem włosów, uszkodzeniem nerek czy atakiem serca.



Warto pamiętać, że FDA przetestowała tylko część suplementów diety dostępnych na rynku - jest jeszcze wiele takich, które nie podlegają żadnej kontroli.