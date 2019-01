Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge stworzyli model 3D nowotworu, zapewniając nowy sposób patrzenia na tę chorobę.

Zdjęcie Wirtualna mapa raka może pozwolić opracować nowe metody leczenia /materiały prasowe

Próbka guza, pobrana od pacjenta, może być szczegółowo zbadana pod każdym kątem. Uczeni są przekonani, że zwiększy to nasze zrozumienie raka i pomoże w opracowaniu nowych metod leczenia.



Jak doszło do stworzenia modelu? Najpierw pobrano 1-milimetrowy fragment tkanki raka piersi zawierający ok. 100 000 komórek. Tak przygotowane preparaty sa skanowane, a następnie wybarwiane markerami ujawniającymi charakterystykę DNA. Struktura guza została odtworzona za pomocą wirtualnej rzeczywistości i można go analizować w 3D w warunkach laboratoryjnych.



- Nikt nie badał wcześniej geografii guza na tym poziomie szczegółowości. To zupełnie nowy sposób patrzenia na raka - powiedział prof. Greg Hannon z Cancer Research UK Cambridge Institute (CRUK).



Projekt Virtual Tumor jest częścią nagrody Grand Challenge CRUK. Chociaż próbka pobrana od pacjenta miała rozmiar zbliżony do główki szpilki, w wirtualnym laboratorium mogła zostać powiększona do rozmiaru kilku metrów. Dzięki kombinacji mapowania 3D i wirtualnej rzeczywistości, można szczegółowo badać poszczególne komórki.