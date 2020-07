Stworzono test krwi, który wykryje raka lata przed właściwą chorobą

​Naukowcy opracowali test krwi, który wykrywa pięć rodzajów nowotworów całe lata przed ich diagnostyką standardowymi metodami.

Opracowane przez start-up Sino-US badanie wykryło nowotwór u 91 proc. osób, które nie miały żadnych objawów choroby podczas pobierania próbek krwi, ale zdiagnozowano u nich zmiany w ciągu maksymalnie 4 lat. Mowa o raku żołądka, przełyku, okrężnicy, płuc i wątroby.

- Naszym głównym celem jest badanie osób z grupy ryzyka, w oparciu o historię rodziny, wiek lub inne znane czynniki - powiedział Kun Zhang, szef wydziału bioinżynierii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, gdzie opracowano test.



Wczesne wykrycie nowotworów ma kluczowe znaczenie, ponieważ przeżywalność jest znacznie większa, gdy choroba może być leczona we wczesnym stadium. Nowotwory mogą być usuwane chirurgicznie, za pomocą leków lub naświetlania. Do tej pory na rynku jest niewiele skutecznych wczesnych badań przesiewowych.



Uczeni zbadali próbki krwi od ponad 600 osób zapisanych do 10-letniego badania zdrowia 120 000 Chińczyków, przeprowadzonego w latach 2007-2017. Program monitorowania obejmował regularne pobieranie próbek krwi. U 191 pacjentów, u których zdiagnozowano raka, naukowcy wykorzystali nowy test do analizy próbek krwi pobranych do czterech lat wcześniej. Nowotwory zostały wykryte z 88-procentową dokładnością u 113 osób.



Technika wykorzystywana w teście ma na celu wykrycie bezobjawowej choroby w oparciu o proces biologiczny zwany metylacją DNA. Konieczne jest jednak sprawdzenie testu na większą skalę.

Z powodu nowotworów, co roku na świecie umiera prawie 10 mln osób.